OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada ont entamé des négociations par voie de médiation dans le but de parvenir à une entente sur le renouvellement de la convention collective du groupe Services frontaliers.

Les fonctionnaires du groupe Services frontaliers fournissent d'importants services aux Canadiennes et Canadiens et nous avons la ferme volonté de conclure à la table de négociation une entente qui soit équitable pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables. Étant donné que les deux parties sont déterminées à négocier de bonne foi, le gouvernement est optimiste quant à la possibilité de parvenir à une entente.

Le gouvernement a déjà conclu des ententes pour plus de 80 % des fonctionnaires de l'administration publique regroupant un total de 17 unités de négociation, et nous demeurons déterminés à faire de même pour les fonctionnaires du groupe Services frontaliers.

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias): Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-543-7210; Relations avec les médias: Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]