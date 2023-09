SCARBOROUGH, ON, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Les forêts et les arbres captent et stockent le carbone, ce qui en fait une solution climatique naturelle efficace. En outre, les arbres purifient l'air que nous respirons, améliorent la qualité de l'eau, favorisent la biodiversité et améliorent notre bien-être. La plantation de deux milliards d'arbres au cours de la prochaine décennie est un élément crucial du plan climatique du Canada, et le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, des organismes non gouvernementaux, les collectivités locales et les peuples autochtones.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et l'organisme Friends of the Rouge Watershed ont aujourd'hui annoncé un investissement commun de plus de 1,1 million pour la plantation de 31 500 arbres indigènes dans la région du Grand Toronto.

Grâce à ce projet, l'organisme Friends of the Rouge Watershed mettra à contribution des bénévoles de la collectivité, notamment des jeunes - il formera 6 000 bénévoles et les motivera à participer à la restauration des forêts, et ce, tout en améliorant l'habitat à l'échelle locale. Des corridors forestiers viables seront ainsi restaurés dans la région du Grand Toronto entre la moraine d'Oak Ridges et le lac Ontario. Ce projet permettra également d'abaisser les températures en milieu urbain et d'atténuer les répercussions du stress dû à la chaleur dans la plus grande ville du pays.

Le programme 2 milliards d'arbres contribue à améliorer la qualité de l'air, à rafraîchir nos quartiers pendant l'été, à créer des emplois et à combattre les changements climatiques, tout en protégeant la nature. Depuis le lancement du programme en 2021, le Canada a planté plus de 100 millions d'arbres, ce qui dépasse les prévisions. Le pays est donc en bonne position pour atteindre son objectif ultime de planter deux milliards d'arbres en dix ans.

Citations

« Les arbres sont essentiels à la vie. Ils séquestrent le carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages. Ce sont des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres. En investissant avec l'organisme Friends of the Rouge Watershed dans la plantation de plus de 31 000 arbres dans la région du Grand Toronto, nous montrons que la collaboration entre le gouvernement fédéral et ses partenaires provinciaux peut contribuer à étendre en permanence le couvert forestier en veillant à ce que le bon arbre soit planté au bon endroit et au bon moment. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette aide financière plus que bienvenue du programme fédéral 2 milliards d'arbres aidera Friends of the Rouge Watershed à mettre à contribution 6 000 bénévoles de la collectivité, dont des étudiants, dans la plantation de 31 500 arbres indigènes pour combattre les répercussions des changements climatiques et des inondations - et pour améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité et la santé humaine dans la région du Grand Toronto. »

Kevin O'Connor

Président de Friends of the Rouge Watershed

« Le Canada n'est pas à l'abri de l'impact global des changements climatiques et des lourdes conséquences qu'a ce phénomène sur nos vies, nos propriétés et nos infrastructures. En formant des bénévoles dans la communauté et en plantant 31 500 arbres indigènes, notre gouvernement prend les devants pour prévenir les inondations et l'érosion dans la circonscription de Scarborough-Rouge Park et la région du Grand Toronto. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Quelques faits

Le 2 août 2023, le ministre Wilkinson a annoncé que le Canada avait soutenu la plantation de plus de 110 millions d'arbres depuis le lancement du programme en 2021 - ce qui lui permet de dépasser son objectif de planter environ 90 millions d'arbres dans les deux premières années du programme et d'être en bonne position pour remplir son engagement de planter deux milliards d'arbres.

Depuis 2021, le programme 2 milliards d'arbres a soutenu 179 projets de plantation d'arbres et de renforcement des capacités, d'un bout à l'autre du pays. Parmi ces projets, 90 % ont permis de planter plus de deux types d'arbres et un sur cinq était dirigé par des Autochtones. Plus de 220 espèces différentes ont été plantées dans plus de 2 900 sites au Canada.

La plantation de deux milliards d'arbres en dix ans est une opération qui mobilise l'ensemble de l'État et de la société. Les arbres plantés dans les provinces et les territoires grâce au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone font partie de cette opération.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Sabrina Kim, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 819-665-1563, [email protected]; Jim Robb, Directeur général, Friends of the Rouge Watershed, 647-891-9550, [email protected]