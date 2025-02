MONCTON, NB, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Hier, Pêches et Océans Canada a conclu le 2e Sommet international sur l'innovation en matière d'engins de pêche à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ce forum axé sur les solutions a mis en valeur le leadership de la communauté des pêcheurs du Canada visant à protéger la prospérité économique des pêches et des communautés côtières du Canada, tout en trouvant des moyens d'améliorer la protection des espèces et des habitats marins, y compris les baleines en voie de disparition.

Au cours de cet événement de deux jours, plus de 200 pêcheurs, experts techniques, groupes autochtones, organismes de réglementation, universitaires et autres partenaires du monde entier ont partagé leurs connaissances sur une gamme de solutions novatrices pour lutter contre les engins de pêche abandonnés, perdus ou autrement rejetés (engins fantômes), et pour faire progresser la technologie des engins de pêche visant à réduire le risque d'empêtrement des baleines.

Ces discussions ont permis de tirer de précieux enseignements qui guideront notre travail sur la Stratégie canadienne sur les engins de pêche sécuritaires pour les baleines, qui sera mise au point au printemps 2025. Les renseignements transmis lors du Sommet éclaireront également l'élaboration d'une réglementation et d'une politique spécifiques aux engins fantômes afin de prévenir davantage les pertes d'engins. Au cours des prochains mois, le Ministère tiendra des consultations en vue d'élaborer un règlement sur la gestion responsable des engins et réduire ainsi davantage la perte d'engins tout en soutenant la durabilité des pêches.

Le Sommet international sur l'innovation en matière d'engins de pêche n'est qu'un des engagements du Canada pour lutter contre les engins de pêche perdus, et soutenir la transition vers des engins de pêche plus sécuritaires pour les baleines. Parmi les autres engagements, mentionnons l'imminente Stratégie canadienne sur les engins de pêche sécuritaires pour les baleines, le Partenariat mondial sur la pollution plastique et les déchets marins du Programme des Nations Unies pour l'environnement, et l'Initiative mondiale sur les engins fantômes.

« Le Canada est un chef de file mondial en matière de protection des océans et de la vie marine, et une partie de notre succès est notre collaboration avec les pêcheurs et les partenaires qui mettent à l'essai de nouvelles technologies, et trouvent des solutions pour résoudre le problème des empêtrements de mammifères marins. Les débats et les divers points de vue qui ont eu lieu au cours de la semaine passée avec des pêcheurs, et des experts du Canada et du monde entier contribueront à éclairer notre travail visant à soutenir des océans propres et durables et des pêches prospères pour les générations à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

a investi plus de 20 millions de dollars pour mettre au point, mettre à l'essai et piloter un plus grand nombre d'engins de pêche sécuritaires pour les baleines, afin d'aider à réduire le risque d'empêtrement des mammifères marins, et plus de 58,3 millions de dollars pour lutter contre les engins fantômes, grâce à des projets d'innovation et de technologie visant à suivre, à trouver et à récupérer les engins de pêche perdus. Depuis 2020, le Fonds pour les engins fantômes a soutenu la récupération de 40 936 engins, ce qui représente plus de 2 474 tonnes d'engins de pêche abandonnés, perdus ou autrement rejetés, retirés des eaux canadiennes, ainsi que 926 km de cordage.

La Stratégie sur les engins de pêche sécuritaires pour les baleines sera mise au point au printemps 2025 à la suite d'une vaste mobilisation des pêcheurs, des fabricants d'engins, des experts dans le domaine des baleines, et des groupes autochtones. La Stratégie quinquennale guidera la mise en œuvre d'engins de pêche novateurs dans les pêches commerciales partout au Canada, afin de réduire les répercussions des empêtrements de baleines, tout en soutenant des pêches modernes et durables.

