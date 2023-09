OTTAWA, ON, Territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Les femmes, les jeunes femmes, les filles autochtones et les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles, queer et intersexuées (2ELGBTQI+) autochtones ont le droit d'être en sécurité et de profiter de toutes les occasions de participer à la vie économique, sociale et culturelle, et ce, peu importe où elles vivent. Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis partagent un fort engagement à lutter contre les comportements et les actes préjudiciables subis par les femmes, les jeunes femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones en Amérique du Nord, tels que la marginalisation, l'exclusion, la discrimination, la violence et l'exploitation.

Les 6 et 7 septembre 2023, le gouvernement du Canada a présidé la cinquième réunion du Groupe de travail trilatéral sur la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, en collaboration avec des dirigeants autochtones du Canada, des États-Unis et du Mexique, des experts mondiaux en la matière et des représentants des gouvernements du Mexique et des États-Unis. Les discussions tenues dans le cadre de la réunion de cette année portaient sur la traite des personnes et l'accès à la justice.

Au cœur de ce dialogue international se trouvent les voix des femmes, des jeunes femmes, des filles, des personnes 2ELGBTQI+, des survivantes et des familles autochtones. Leurs connaissances collectives et leurs expériences vécues sont essentielles à l'élaboration de mesures de soutien, de programmes et de services qui ont une incidence réelle et positive sur la vie des peuples autochtones partout en Amérique du Nord.

Les représentants du Canada, du Mexique et des États-Unis ont également eu l'occasion :

d'échanger de l'information sur les politiques, les programmes et les pratiques prometteuses visant à prévenir la violence fondée sur le sexe et à y réagir, telles que le programme des maisons pour les femmes autochtones du Mexique;

de faire connaître les mesures prises récemment pour lutter contre la traite de personnes ainsi que l'exploitation au sein des communautés et au-delà des frontières, telles que la ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes prévue dans la stratégie nationale américaine de lutte contre la traite des personnes.

À la suite de la réunion, les représentants des trois pays ont convenu qu'il est essentiel de continuer à protéger et à défendre les droits des femmes autochtones, de tirer des leçons des approches dirigées par les Autochtones et de les mettre en œuvre, d'offrir des services accessibles et culturellement sécuritaires et d'appuyer la préservation des cultures et des langues autochtones. Collectivement, ces engagements contribueront à s'attaquer aux causes profondes de la violence qui touche les femmes, les jeunes femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones en Amérique du Nord.

Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont également reconnu qu'une collaboration accrue et continue est nécessaire pour faire progresser les priorités et les mesures clés, et ils sont déterminés à réaliser ce travail essentiel en partenariat avec les peuples autochtones.

Citations

« La protection, le soutien et l'autonomisation des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones nécessitent une approche globale et durable à tous les niveaux de gouvernement en Amérique du Nord, avec la voix des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones au cœur de ces efforts. Les expériences vécues, les conseils et les solutions qui ont été communiqués au cours des deux derniers jours aideront à orienter la mise en œuvre de mesures concrètes pour s'attaquer aux causes profondes du racisme systémique et de la violence fondée sur le sexe. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'élaboration des politiques publiques doit être horizontale et refléter la voix des femmes et des filles autochtones, de manière à prendre en compte leurs opinions et leur présence, de façon à ce que le soutien que nous apportons en tant que gouvernements soit efficace, humaniste et culturellement pertinent. Les femmes et les filles autochtones ont le droit de vivre dans l'égalité et sans discrimination. »

Claudia Olivia Morales Reza

Présidente du Conseil national de prévention de la discrimination, chef de la délégation mexicaine

« Les séquelles laissées par la violence dans les communautés autochtones remontent à des centaines d'années, mais nous continuons d'en voir les effets dans nos communautés sous la forme de traumatismes et de violences intergénérationnels qui touchent de façon disproportionnée les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones. L'administration Biden-Harris, en collaboration avec nos collègues du Canada et du Mexique, met tout le poids du gouvernement fédéral dans la poursuite de la justice pour les Autochtones disparus ou assassinés afin que les générations actuelles et futures des communautés autochtones puissent jouir d'un avenir exempt de la violence qui sévit dans nos pays depuis trop longtemps. »

L'honorable Deb Haaland

Secrétaire, département de l'Intérieur des États-Unis, chef de la délégation des États-Unis

Faits en bref

En 2016, les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont formé le Groupe de travail trilatéral sur la violence faite aux femmes et aux filles autochtones.

Les membres du Groupe de travail trilatéral organisent une réunion annuelle qui rassemble des dirigeants autochtones et des représentants gouvernementaux provenant de partout en Amérique du Nord afin de collaborer et d'harmoniser les mesures de soutien visant à lutter contre la violence faite aux femmes, aux jeunes femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Chaque année, l'un des trois pays préside le Groupe de travail trilatéral et convoque la réunion annuelle. La dernière fois que le Canada a assuré la présidence, c'était en 2017.

Le travail du Groupe de travail trilatéral s'harmonise avec les efforts élargis du gouvernement du Canada visant à mettre fin à la crise des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées au Canada. Cela comprend les priorités clés décrites dans la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

