Le nouveau Fonds de finance sociale pourrait attirer jusqu'à 1,5 milliard de dollars en capitaux du secteur privé

GATINEAU, QC, le 12 août 2021 /CNW/ - Tout le monde mérite une chance égale et juste de réussir. Les organismes à vocation sociale jouent un rôle essentiel et aident les communautés partout au Canada à trouver des solutions à un large éventail d'enjeux sociaux. Toutefois, bon nombre de ces organismes ont besoin de soutien pour élargir leur capacité et acquérir de nouvelles compétences. Au cours des prochaines années, un secteur à vocation sociale solide sera primordial pour reconstruire l'économie en plus de répondre aux autres priorités de nos communautés, comme la lutte contre le chômage, la réduction de la pauvreté, la réconciliation, l'égalité des genres et la lutte contre le racisme.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a lancé un appel concurrentiel de déclarations d'intérêt afin d'obtenir les services d'un à cinq grossistes pour mettre en œuvre le Fonds de finance sociale. Le Fonds de finance sociale est un programme remboursable de 755 millions de dollars qui investira dans des intermédiaires de finance sociale afin d'améliorer l'accès des organismes à vocation sociale à des fonds flexibles et abordables. Le programme a pour objectif d'accélérer la croissance du marché canadien de la finance sociale en attirant de nouveaux investissements du secteur privé et, en fin de compte, d'accroître la capacité des organismes à vocation sociale de générer des retombées sociales et environnementales.

Les grossistes seront chargés d'investir des fonds dans des intermédiaires comme les fonds d'emprunt communautaires et les fonds de capital-risque social. Ces intermédiaires investiront à leur tour dans des organismes à vocation sociale répartis dans divers secteurs et régions. Ces investissements pourraient prendre la forme de prêts à des œuvres caritatives et des entreprises sociales, ce qui leur permettra d'élargir leurs activités ou leurs placements en titres de capitaux propres afin de soutenir les jeunes entreprises à vocation sociale. Grâce à l'accès au financement social, les organismes à vocation sociale pourront accroître leurs activités et renforcer leur impact social et environnemental.

Emploi et Développement social Canada est à la recherche d'un à cinq grossistes en finance sociale, soit des entreprises ou des institutions financières, qui possèdent un savoir-faire financier étendu et d'autres compétences très diverses, notamment :

une solide connaissance de la finance sociale et du marché canadien de la finance sociale;

un savoir-faire en matière d'information sur les retombées sociales;

une capacité avérée à promouvoir la croissance inclusive et la diversité;

l'expérience du secteur à vocation sociale;

la capacité d'attirer des capitaux d'investisseurs privés.

Les grossistes en finance sociale intéressés devraient consulter la page de financement et sont invités à soumettre leur déclaration d'intérêt jusqu'au 29 septembre 2021 à midi (HNE).

Citations

« Notre gouvernement salue le rôle important que les organismes à vocation sociale ont joué en aidant les Canadiens avant et pendant la pandémie de COVID-19. L'accès à des solutions financières flexibles en cette période de reprise est primordial. C'est pourquoi nous les aidons à bâtir un avenir financièrement viable et à poursuivre leur travail utile dans nos communautés. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

Les faits en bref

Le Fonds de finance sociale vise à favoriser la croissance d'un marché de finance sociale autosuffisant au Canada et à faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable.

et à faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable. Le gouvernement a versé 50 millions de dollars du Fonds de finance sociale au Fonds de croissance autochtone par l'entremise de la Banque de développement du Canada . Le Fonds de croissance autochtone est géré par l'Association nationale des sociétés autochtones de financement.

. Le Fonds de croissance autochtone est géré par l'Association nationale des sociétés autochtones de financement. On estime que le Fonds de finance sociale pourrait attirer jusqu'à 1,5 milliard de dollars de capitaux du secteur privé dans le marché canadien de la finance sociale, en plus de créer des milliers de nouveaux emplois et de favoriser le changement social.



Liens connexes

Fonds de finance sociale

Financement pour grossistes en finance sociale

Grossiste en finance sociale - Guide du demandeur

Stratégie d'innovation sociale et de finance sociale

Liens connexes

