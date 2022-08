OTTAWA, ON, le 16 août 2022 /CNW/ - Anciens Combattants Canada

Quatre-vingt ans se sont écoulés depuis le raid sur Dieppe, un chapitre particulièrement sombre de la Seconde Guerre mondiale pour l'armée canadienne. Les sacrifices et les réalisations de ceux qui ont tant donné pour aider à rétablir la paix et la liberté dans le monde ne seront jamais oubliés.

Aujourd'hui, une délégation officielle du gouvernement du Canada se rendra en France pour participer à une série d'événements soulignant le 80e anniversaire du raid sur Dieppe. Cette délégation sera accompagnée de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et de Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale.

La délégation comprendra des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, des représentants d'organismes de vétérans et d'organisations autochtones, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, des membres des Forces armées canadiennes, de jeunes Canadiens et des parlementaires.

Trois des vétérans qui feront partie de la délégation du gouvernement du Canada ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, l'un de ces vétérans - Gordon Howard Fennell - a participé au raid sur Dieppe le 19 août 1942.

Anciens Combattants Canada organisera également des activités commémoratives au Canada pour souligner ce jalon important. Une délégation officielle du gouvernement du Canada participera aux cérémonies commémoratives aux jardins de Dieppe à Windsor, en Ontario. Anciens Combattants Canada prévoit également une cérémonie commémorative au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.

La délégation qui se rendra à Windsor, en Ontario, comprendra également des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, des vétérans locaux, des représentants autochtones, des membres des Forces armées canadiennes, des jeunes et des parlementaires. Quatre des vétérans qui feront partie de cette délégation ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, dont John L. Date, qui a participé au raid sur Dieppe.

« Il est d'une importance vitale que nous continuions à reconnaître et à honorer le service et les sacrifices extraordinaires dont nous avons été témoins il y a 80 ans sur les plages de Dieppe. Alors que la mémoire vivante de ce moment marquant s'estompe, nous, Canadiens, devons veiller à ce que l'héritage de ceux qui ont servi le Canada ne soit jamais oublié. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Je suis honorée d'avoir la chance de me rendre à Dieppe avec la délégation canadienne pour souligner le 80e anniversaire du raid sur Dieppe. J'ai hâte d'entendre les histoires de nos vétérans de première main, car il n'y a pas de meilleur moyen d'en apprendre davantage sur leur service et de perpétuer leur important héritage.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Le 19 août 1942 a été le jour le plus sanglant de la Seconde Guerre mondiale pour le Canada . Le raid sur Dieppe a fait plus de 3 350 victimes canadiennes. Malheureusement, 916 Canadiens ont été tués et environ 1 950 autres ont été capturés et sont devenus des prisonniers de guerre.

. Le raid sur a fait plus de 3 350 victimes canadiennes. Malheureusement, 916 Canadiens ont été tués et environ 1 950 autres ont été capturés et sont devenus des prisonniers de guerre. Portant le nom de code d'opération Jubilee, le raid sur Dieppe a été la première bataille importante à laquelle des soldats canadiens ont participé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

a été la première bataille importante à laquelle des soldats canadiens ont participé en pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux Canadiens, le capitaine honoraire John Weir Foote , aumônier du Royal Hamilton Light Infantry, et le lieutenant-colonel Charles Cecil Merritt , commandant du South Saskatchewan Regiment, ont reçu la Croix de Victoria pour leurs actions lors du raid sur Dieppe .

, aumônier du Royal Hamilton Light Infantry, et le lieutenant-colonel , commandant du South Saskatchewan Regiment, ont reçu la pour leurs actions lors du raid sur . Les quelque 5 000 soldats canadiens qui ont débarqué pendant le raid étaient appuyés par environ 1 000 commandos britanniques et 50 rangers de l'armée américaine.

Les Canadiens qui ont combattu lors du raid sur Dieppe faisaient partie des plus d'un million d'hommes et de femmes de notre pays qui ont servi en uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale.

