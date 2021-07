Le gouvernement du Canada envoie 23 spécialistes de la gestion des feux de forêt de Parcs Canada en Colombie-Britannique

GATINEAU, QC, le 8 juill. 2021 /CNW/ - La priorité absolue du gouvernement du Canada est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Il s'engage à fournir le soutien nécessaire pour aider à gérer les feux de forêt qui se produisent en Colombie-Britanique.

Au cours des dernières années, Parcs Canada a fourni des ressources sur les feux de forêt pour aider la Colombie-Britanique en cas de besoin. Aujourd'hui, Parcs Canada envoie 23 spécialistes hautement qualifiés de la gestion des feux de forêt, dont du personnel de gestion des incidents et des pompiers luttant contre les feux de forêt. Deux spécialistes des incendies de Parcs Canada travaillent également avec des équipes en Alberta depuis le 4 juillet.

Le déploiement en Colombie-Britannique est coordonné par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Parcs Canada échange des ressources opérationnelles de lutte contre les feux de forêt avec les provinces et les territoires par l'intermédiaire de l'Accord d'entraide entre les différents organismes d'urgence du Canada et des accords sur les zones frontalières, ainsi qu'avec des partenaires internationaux, sous la coordination du CIFFC. Ces accords garantissent la collaboration et la distribution des ressources là où elles sont le plus nécessaires.

Les spécialistes de la gestion des feux de forêt de Parcs Canada seront en Colombie-Britannique pendant deux semaines. Sept pompiers luttant contre les feux de forêt seront chargés des attaques initiales sur les nouveaux incendies, et le personnel de gestion des incidents prendra en charge la gestion d'un des incendies de la Colombie-Britannique. Cette équipe comprend un commandant des interventions et un agent d'information ainsi que des experts en opération, planification, logistique et finances.

Les spécialistes de Parcs Canada viennent des parcs nationaux de Kootenay, Banff, Jasper, Prince Albert, du mont Riding, du mont Revelstoke, de la Pointe-Pelée, de la Mauricie, de la péninsule Bruce, de Lacs-Waterton et d'Elk Island, ainsi que du Bureau national de Parcs Canada.

Parcs Canada gère les feux de forêt sur 350 195 km2 de terres publiques fédérales (environ la taille de l'Allemagne ou six fois la masse terrestre de la Nouvelle-Écosse). Parcs Canada est la seule organisation fédérale qui est une organisation opérationnelle de gestion des feux de forêt, avec des rôles et des capacités similaires à ceux de toute agence provinciale ou territoriale de lutte contre les feux de forêt.

Citations

« Ces derniers jours ont été un rappel très dur que même si nous luttons contre les changements climatiques, nous devons aussi nous adapter à leurs effets. Le gouvernement du Canada est heureux de fournir 25 des spécialistes hautement qualifiés en gestion des feux de forêt de Parcs Canada pour aider à gérer les feux de forêt qui se produisent en Colombie-Britannique et en Alberta. Le travail important qu'ils accompliront contribuera à assurer la sécurité des communautés. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

Faits en bref

Au cours des dernières années (2010, 2015, 2017 et 2018), Parcs Canada, a fourni des ressources en matière de feux de forêt pour soutenir la Colombie-Britannique en cas de besoin, notamment en mettant à disposition des équipes de gestion des incidents, du personnel spécialisé dans la gestion des incendies et de l'équipement. De même, la Colombie-Britannique a récemment fourni des avions-citernes pour aider les équipes de Parcs Canada à lutter contre un incendie dans le parc national de Kootenay. Parcs Canada échange des ressources en matière de feux de forêt avec diverses provinces et divers territoires presque chaque année.

2018), Parcs Canada, a fourni des ressources en matière de feux de forêt pour soutenir la Colombie-Britannique en cas de besoin, notamment en mettant à disposition des équipes de gestion des incidents, du personnel spécialisé dans la gestion des incendies et de l'équipement. De même, la Colombie-Britannique a récemment fourni des avions-citernes pour aider les équipes de Parcs Canada à lutter contre un incendie dans le parc national de Kootenay. Parcs Canada échange des ressources en matière de feux de forêt avec diverses provinces et divers territoires presque chaque année. Parcs Canada a envoyé des spécialistes de la gestion des feux de forêt pour soutenir les efforts de lutte contre les incendies en Australie ( 2019-2020) et dans l'Ouest des États-Unis (2020).

dans l'Ouest des États-Unis (2020). Parcs Canada a également élaboré des pratiques exemplaires en collaboration avec ses partenaires du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) afin de réduire la transmission de la COVID-19 pendant les opérations de gestion des incendies.

(CIFFC) afin de réduire la transmission de la COVID-19 pendant les opérations de gestion des incendies. Le CIFFC est une société sans but lucratif détenue et exploitée par les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des feux de forêt afin de coordonner l'échange des ressources, l'aide mutuelle et l'échange de renseignements. En outre, le CIFFC sert également de centre d'intérêt collectif et de facilitateur de la coopération et de la coordination des feux de forêt à l'échelle nationale et internationale dans le cadre de la planification de la gestion des incendies à long terme, de l'exécution des programmes et des stratégies en matière de ressources humaines.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected] ; Relations avec les médiasAgence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca