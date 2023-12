OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Les minéraux critiques sont d'importants moteurs des technologies propres et des sources d'énergie propre, toutes deux essentielles à l'atteinte d'un avenir carboneutre. La traçabilité des minéraux critiques - qui vise à garantir la transparence et à promouvoir des pratiques exemplaires en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans le secteur minier - est primordiale pour le Canada à la lumière des préoccupations émergentes de diligence raisonnable dans les chaînes d'approvisionnement de minéraux critiques.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un appel de propositions pour des subventions dans le cadre du Projet de traçabilité des minéraux critiques (PTMC) de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Doté d'une enveloppe allant jusqu'à 675 000 $ sur trois ans, le PTMC financera les projets pilotes de traçabilité des chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques du secteur privé, à leur stade commercial.

Le Centre d'excellence pour les minéraux critiques (CEMC) de Ressources naturelles Canada accepte maintenant les dossiers de demande pour ces subventions des entreprises canadiennes qui se spécialisent dans les technologies de traçabilité. Les partenariats entre organismes demandeurs et autres entreprises, organismes ou ordres de gouvernement sont encouragés, mais pas obligatoires.

Chaque projet retenu peut bénéficier d'un financement allant jusqu'à 100 000 $ par année pour une durée maximale de trois ans. Les soumissions choisies devront démontrer le plus fort potentiel d'adhésion aux pratiques ESG, d'amélioration des chaînes d'approvisionnement canadiennes et de création de valeur pour ces chaînes. Les demandeurs retenus seront informés de l'approbation de leur projet au printemps 2024.

On peut faire parvenir les dossiers par courriel au CEMC; la date limite est le 30 janvier 2024, à 23 h 59 (HP). Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir une trousse d'information (qui comprend notamment le Guide du demandeur, le Formulaire de candidature et le Formulaire budgétaire), veuillez écrire un courriel au CEMC à [email protected] .

Citation

« Les ressources en minéraux critiques du Canada figurent parmi les plus abondantes au monde. L'annonce faite aujourd'hui contribuera à améliorer la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques du Canada en promouvant la traçabilité. Elle aidera à établir les conditions nécessaires pour faire de notre pays le fournisseur de technologies propres de choix. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Le Centre d'excellence sur les minéraux critiques a été mis sur pied dans le cadre du budget de 2021 et son mandat prolongé dans le budget de 2022. Le Centre administre, en collaboration avec l'industrie, des partenaires provinciaux, territoriaux, autochtones, non gouvernementaux et internationaux, l'élaboration et la coordination des politiques et des programmes canadiens sur les minéraux critiques. Le Centre vise à mettre en valeur les ressources en minéraux critiques et les chaînes de valeur qui sont essentielles à une économie verte et numérique.

son mandat prolongé dans le budget de 2022. Le Centre administre, en collaboration avec l'industrie, des partenaires provinciaux, territoriaux, autochtones, non gouvernementaux et internationaux, l'élaboration et la coordination des politiques et des programmes canadiens sur les minéraux critiques. Le Centre vise à mettre en valeur les ressources en minéraux critiques et les chaînes de valeur qui sont essentielles à une économie verte et numérique. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, lancée en décembre 2022, permet de stimuler l'offre en minéraux critiques provenant de sources responsables et de soutenir le développement de chaînes de valeur à l'échelle nationale et mondiale pour favoriser une économie verte et numérique. Grâce à cette stratégie, le Canada soutient les efforts visant à améliorer la transparence et la traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

soutient les efforts visant à améliorer la transparence et la traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. La traçabilité peut inclure le suivi de la chaîne de possession des minéraux critiques à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement (sites, ports, transport et raffinage), ainsi que des données sur les caractéristiques importantes des minéraux comme la qualité, la quantité et la performance au regard des pratiques en matière d'ESG.

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]