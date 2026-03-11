OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - C'est en partie grâce aux fonds des pêches que le secteur canadien du poisson et des fruits de mer demeure un moteur de l'économie dans les collectivités rurales et côtières partout au pays. Le secteur du poisson et des fruits de mer est un milieu qui change rapidement et il est temps d'adapter la structure des fonds des pêches pour qu'ils fonctionnent comme un investissement stratégique dans la compétitivité à long terme du secteur et que les bénéficiaires continuent d'obtenir du soutien au rythme approprié.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, a annoncé que le gouvernement du Canada entame des négociations en vue d'un renouvellement de cinq ans des fonds des pêches afin que le secteur canadien du poisson et des fruits de mer bénéficie du soutien durable dont il a besoin pour être concurrentiel dans les marchés et s'imposer sur la scène mondiale. Le niveau d'investissement entre les gouvernements fédéral et provinciaux est au cœur de ces négociations, ainsi que la priorité axée sur le soutien à l'industrie et la diversification des marchés. Les fonds des pêches sont le fruit d'un partenariat favorable entre les gouvernements fédéral et provinciaux et il est essentiel de progresser en tant que partenaires égaux pour assurer la réussite de tous.

Grâce aux fonds des pêches, les entreprises et pêcheurs canadiens de poissons et de fruits de mer peuvent réaliser leur potentiel et les aident à prospérer face aux nouvelles dynamiques mondiales. Le gouvernement du Canada travaillera avec les gouvernements provinciaux pour élaborer des fonds des pêches qui tiennent compte des réalités du contexte actuel, tout en promouvant l'innovation, la durabilité et la productivité afin que le secteur canadien du poisson et des fruits de mer soit fin prêt pour une croissance soutenue.

Citation

« Dans un contexte mondial qui évolue rapidement, le secteur canadien du poisson et des fruits de mer a besoin d'outils pour s'adapter, croître et saisir de nouvelles occasions. En renouvelant et en revitalisant les fonds pour les poissons du Canada, nous contribuons à stimuler l'innovation, à ouvrir de nouveaux marchés et à permettre aux pêcheurs et aux transformateurs canadiens d'être concurrentiels et de prospérer sur la scène mondiale. Ce secteur a toujours fait partie intégrante de notre identité en tant que pays; c'est pourquoi nous investissons dans son avenir. Le Canada entend renouveler ses fonds des pêches et soutenir l'industrie de la pêche. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

L'industrie canadienne du poisson et des fruits de mer contribue à l'économie à hauteur de plus de 8 milliards de dollars, permet de créer plus de 63 000 emplois et exporte 8,5 milliards de dollars en produits.

Depuis 2017, le Fonds des pêches de l'Atlantique a permis de financer plus de 1 329 projets dans les provinces de l'Atlantique, pour une valeur de plus de 376,7 millions de dollars.

Lancé en 2019, le Fonds des pêches du Québec a financé 195 projets pour une valeur totale de 33,71 millions de dollars. Ces projets reposaient sur trois piliers : l'innovation, l'infrastructure et les partenariats scientifiques.

Le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB) contribue à appuyer les activités de protection et de restauration des stocks de poissons sauvages prioritaires, y compris le saumon. À ce jour, 170 projets ont reçu un financement du FRISCB, soit un investissement conjoint du Canada et de la Colombie-Britannique de plus de 257,1 millions de dollars destinés au rétablissement des stocks de saumons sauvages du Pacifique et aux mesures de soutien du secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique.

Liens connexes

Restés branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook , Instagram , YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]