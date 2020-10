GATINEAU, QC, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux membres de la Garde côtière canadienne l'équipement nécessaire pour effectuer leur travail important de manière efficace et sécuritaire au service de la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait émis un préavis d'adjudication de contrat (PAC) dans lequel il indique son intention de passer un contrat avec Chantier Davie, de Lévis (Québec), pour l'exécution de travaux requis visant à prolonger la durée de vie du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Louis S. St-Laurent, le plus gros brise-glace du Canada.

En procédant ainsi, le gouvernement mènera un processus ouvert, équitable et concurrentiel qui permettra à tout autre fournisseur ayant une option comparable de lui soumettre une proposition avant l'attribution du contrat. Les autres fournisseurs intéressés auront 15 jours civils pour soumettre un énoncé de capacités démontrant qu'ils répondent aux exigences énoncées dans le PAC.

Les travaux de prolongation de la durée de vie sur le NGCC Louis S. St-Laurent se dérouleront sur 3 périodes de cale sèche de 5 mois prévues pour 2022, 2024 et 2027, respectivement, ainsi qu'une période de travail à quai prévue pour 2023. Les travaux consisteront notamment en des inspections, de la maintenance obligatoire et le remplacement d'équipement auxiliaire.

Grâce à la prolongation de la durée de vie du NGCC Louis S. St-Laurent, la Garde côtière canadienne pourra continuer de fournir des services essentiels de déglaçage et d'intervention d'urgence de façon efficace et sécuritaire dans les eaux canadiennes, et les entreprises québécoises du secteur maritime canadien bénéficieront des possibilités économiques en découlant.

Encore fermement engagé envers la Stratégie nationale de la construction navale, le gouvernement du Canada ne ménage aucun effort pour faire en sorte que la Stratégie continue de générer des retombées importantes pour les chantiers navals et les fournisseurs canadiens de tout le pays. Ce contrat a été attribué dans le cadre du volet des projets de réparation, de radoub et d'entretien de la Stratégie, qui continue d'offrir des occasions au secteur maritime canadien.

Citations

« Le gouvernement du Canada demeure fermement engagé envers la Stratégie nationale de construction navale, qui continue d'offrir de bonnes occasions aux chantiers navals de tout le Canada. Nous misons sur notre main-d'œuvre qualifiée du secteur de la construction navale pour nous aider à respecter cet engagement, et ce, tout en soutenant la croissance économique au Québec et ailleurs au pays. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les brise-glaces sont essentiels à la sécurité des navigateurs, à l'approvisionnement des collectivités du Nord et à la bonne circulation des navires commerciaux dans les eaux canadiennes. Alors que nous accueillons le NGCC Louis S. St-Laurent après des mois en mer, nous sommes ravis d'annoncer que ce navire sera réparé et modernisé afin qu'il puisse continuer à fournir ces services essentiels aux Canadiens. Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, notre gouvernement veille à ce que la Garde côtière dispose de l'équipement et des outils dont elle a besoin pour accomplir son travail crucial d'un océan à l'autre. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le port d'attache du NGCC Louis S. St-Laurent est à St. John's , à Terre-Neuve-et-Labrador.

, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le PAC a été émis après qu'il ait été établi que Chantier Davie était le seul chantier naval dans l'est du Canada ayant une cale sèche assez grande pour réaliser les travaux sur le Louis S. St-Laurent.

ayant une cale sèche assez grande pour réaliser les travaux sur le Louis S. St-Laurent. Ces travaux visant le NGCC Louis S. St-Laurent s'inscrivent dans le plan de maintenance programmée de la Garde côtière canadienne. Ce plan permet de maintenir les navires de la Garde côtière canadienne dans un état de fonctionnement sûr et fiable, conformément aux exigences relatives aux inspections de Transports Canada.

Les travaux en question pourront comprendre notamment l'application des exigences réglementaires, l'inspection de l'équipement, le renouvellement de l'équipement auxiliaire, des hélices, du revêtement de l'échappement et du tuyautage, ainsi que la peinture de la coque et de la superstructure.

Les contrats que le gouvernement du Canada avait attribués en date de juin 2020 à l'échelle du pays, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, totalisaient plus de 16,74 milliards de dollars. Environ 14,47 % de cette valeur (ou plus de 2,42 milliards de dollars) correspond aux contrats attribués à des entreprises du Québec, entre autres des petites et moyennes entreprises qui comptent moins de 250 employés à temps plein.

avait attribués en date de juin 2020 à l'échelle du pays, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, totalisaient plus de 16,74 milliards de dollars. Environ 14,47 % de cette valeur (ou plus de 2,42 milliards de dollars) correspond aux contrats attribués à des entreprises du Québec, entre autres des petites et moyennes entreprises qui comptent moins de 250 employés à temps plein. Chantier Davie a réalisé des travaux de réparation, de radoub et d'entretien sur le NGCC Louis S. St-Laurent en 2014, en 2017 et en 2019.

