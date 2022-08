OTTAWA, ON, le 10 août 2022 /CNW/ - La croissance de l'industrie canadienne de la cerise représente une remarquable réussite. Elle exporte des produits de haute qualité partout dans le monde, tout en contribuant à la vitalité économique des communautés rurales. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie Claude Bibeau, et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, ont annoncé que le gouvernement du Canada a obtenu l'accès au marché sud-coréen pour les cerises fraîches de la Colombie-Britannique.

Le Canada travaille avec la Corée du Sud pour ouvrir cette nouvelle porte depuis 2015. La hausse des exportations vers la Corée du Sud fait partie de la stratégie à long terme de la Colombie-Britannique : développer les marchés internationaux pour les cerises, tout en garantissant le meilleur prix.

L'industrie britanno-colombienne de la cerise produit 95 % des cerises du Canada. La province a la possibilité d'en produire encore plus grâce, notamment, aux nouvelles variétés de qualité sélectionnées au Centre de recherche d'Agriculture et Agroalimentaire Canada à Summerland. Avec l'expansion récente des exploitations de cerisiers et la hausse de la production entraînée par la demande mondiale, les cerises sont désormais la plus grande exportation de culture fruitière du pays, après les bleuets.

Comme la Colombie Britannique est la région en Amérique du Nord où l'on cultive les cerises les plus tardivesments, les exportateurs de cette province ont un avantage concurrentiel lorsque les fruits seront prêts à être vendus en août et en septembre.

Le commerce bilatéral avec la Corée du Sud continue de croître. En effet, l'Accord de libre-échange Canada Corée, mis en œuvre en 2015, a considérablement facilité la croissance du commerce bilatéral grâce aux réductions tarifaires et à l'environnement commercial prévisible et transparent qu'il crée pour les industries de part et d'autre. Avec cette nouvelle possibilité, les producteurs canadiens peuvent diversifier leurs exportations à la région Indo-Pacifique.

Le succès de l'agriculture canadienne dépend fortement de sa capacité à exporter ses produits dans le monde. Le gouvernement du Canada continue ses efforts pour solidifier sa présence dans les marchés internationaux par le maitien, la réouverture et l'expansion de l'accès aux marchés pour les produits canadiens.

Citations

« Avec ce nouvel accès au marché sud-coréen, nos productrices et producteurs agricoles de la Colombie-Britannique peuvent continuer de promouvoir leurs cerises à l'international et ainsi renforcer nos relations commerciales. Ce pas démontre l'engagement de notre gouvernement à propulser les entreprises canadiennes vers différents marchés et stimuler notre croissance économique. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En défendant continuellement un accès équitable au marché, notre gouvernement soutient nos agriculteurs, nos travailleurs et les collectivités. L'annonce d'aujourd'hui sur le nouvel accès au marché pour les cerises de la Colombie-Britannique offre aux agriculteurs canadiens de nouvelles façons de livrer leurs produits de classe mondiale à un marché en croissance. Le Canada et la Corée du Sud entretiennent d'importantes relations commerciales, fondées sur des liens interpersonnels de longue date et des valeurs communes, et cette annonce en témoigne. »

- L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique

« L'association des cerises de la Colombie-Britannique est très heureuse que les efforts du gouvernement et de l'industrie aient permis d'assurer l'accès des cerises canadiennes au marché de la Corée du Sud. Nos producteurs et partenaires de l'industrie sont impatients d'établir des relations durables avec les consommateurs coréens et de voir des cerises affichant la feuille d'érable dans des magasins partout en Corée du Sud. »

- Sukhpaul Bal, président, British Columbia Cherry Association

« L'Agence canadienne d'inspection des aliments est ravie de voir les cerises canadiennes atteindre de nouveaux marchés à la suite des négociations menées en collaboration entre nos experts phytosanitaires et la Corée du Sud. Nous sommes impatients de poursuivre nos excellentes relations commerciales avec la Corée du Sud au cours des années à venir et de découvrir les gains économiques que cet accord générera pour les producteurs canadiens. »

- Kathleen Donohue, vice-présidente, Direction générale des affaires internationales, Agence canadienne d'inspection des aliments

Faits en bref

Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires du Canada ont continué d'augmenter malgré les difficultés qu'a connues le secteur, atteignant plus de 82 milliards de dollars en 2021 et dépassant l'objectif précédent visant à porter les exportations agroalimentaires à au moins 75 milliards de dollars d'ici 2025.

dépassant l'objectif précédent visant à porter les exportations agroalimentaires à au moins 75 milliards de dollars d'ici 2025. Les exportations canadiennes de cerises douces continuent de croître chaque année, atteignant 78 millions de dollars en 2021.

Selon l'accord de libre-échange Canada-Corée, en vigueur depuis 2015, les droits de douane sur les cerises canadiennes sont passés de 24 % à 4,8 %. D'ici 2024, ils devraient être complètement éliminés.

Dans le domaine du commerce agricole, la Corée du Sud était la sixième destination des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer canadiens en 2021.

En 2021, la Corée du Sud a importé plus de 208 millions de dollars de cerises fraîches d'un peu partout dans le monde.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Suivez-vous sur Twitter : @CommerceCanada

Aimez-nous sur Facebook : Le commerce international du Canada - Affaires mondiales Canada

Twitter : @InspectionCanFR

Facebook : ACIACanada

LinkedIn : Agence canadienne d'inspection des aliments

Instagram : acia_canada

YouTube : Agence canadienne d'inspection des aliments

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]a; Alice Hansen, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, 613-612-0482, [email protected]; Service des relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]; Relations avec les, médias de l'ACIA, 613-773-6600, [email protected]