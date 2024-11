SHEET HARBOUR, NS, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Il y a une pénurie de professionnels de la santé au Canada, plus particulièrement dans les collectivités rurales et éloignées, qui se heurtent à des difficultés qui leur sont propres lorsqu'elles tentent d'attirer et de maintenir en poste des travailleurs de la santé. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour s'assurer que les Canadiens ont accès à des soins de santé, quel que soit l'endroit où ils vivent.

Aujourd'hui, au nom du ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a annoncé que les médecins et les infirmiers travaillant dans des collectivités comptant 30 000 habitants ou moins sont désormais admissibles à la dispense de remboursement des prêts d'études canadiens. La modification de la définition de « collectivité rurale ou éloignée ayant un accès limité aux services » fait en sorte que les médecins et les infirmiers travaillant dans plus de 200 nouvelles collectivités sont admissibles à cette mesure.

Ce changement devrait inciter plus de 900 médecins et infirmiers supplémentaires à travailler dans les collectivités rurales et éloignées au cours des dix prochaines années. Il devrait également accroître la disponibilité des services de santé pour environ 1,7 million de Canadiens vivant dans les régions nouvellement admissibles.

Cette mesure s'ajoute à d'autres investissements récents, y compris l'augmentation de 50 % du montant maximal de la dispense de remboursement des prêts d'études canadiens pour les médecins et les infirmiers qui travaillent dans des collectivités rurales ou éloignées ayant un accès limité aux services. Les médecins de famille et les résidents en médecine familiale de ces collectivités peuvent désormais avoir droit à une dispense de remboursement de prêt allant jusqu'à 60 000 dollars sur cinq ans, tandis qu'un infirmier ou un infirmier praticien peut avoir droit à une dispense allant jusqu'à 30 000 dollars sur cinq ans.

La réduction des obstacles financiers à l'éducation et à la formation des infirmiers et des médecins peut encourager de nombreuses personnes talentueuses au Canada à poursuivre une carrière dans ces métiers et améliorer l'accès aux soins de santé afin que les Canadiennes et Canadiens de tout le pays reçoivent les soins de qualité dont ils ont besoin.

Citations

« Il n'est pas toujours facile de convaincre les professionnels de la santé de s'installer dans les régions rurales ou éloignées. Les personnes qui travaillent loin des grands centres peuvent se heurter à des difficultés liées aux ressources, au soutien et à la charge de travail. C'est pour cette raison que nous aidons les étudiants et les professionnels de la santé à poursuivre leur carrière professionnelle sans être accablés par des dettes d'études. »

- Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser

« Les Néo-Écossais des collectivités rurales et éloignées méritent d'obtenir rapidement des soins de santé efficaces. Pour atteindre cet objectif, il faut d'abord augmenter le nombre de médecins et d'infirmiers dans leurs centres de santé. Aujourd'hui, c'est exactement ce que nous faisons en étendant la dispense de remboursement des prêts d'études aux professionnels de la santé qui travaillent dans les petites collectivités. Cette mesure augmentera la disponibilité des soins de santé dans toute la province et attirera plus de 900 infirmiers et médecins dans les hôpitaux et cliniques de ces collectivités au cours des dix prochaines années. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

Faits en bref

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants offre des bourses et des prêts d'études canadiens pour aider les étudiants à payer leurs études postsecondaires.





Les collectivités admissibles sont celles qui correspondent à la définition des centres de population et des régions rurales de Statistique Canada. Un centre de population est une zone caractérisée par une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population de 400 habitants ou plus au kilomètre carré selon les chiffres de population du recensement actuel. Toutes les régions situées à l'extérieur des centres de population sont classées dans la catégorie des régions rurales.





Les collectivités qui étaient auparavant admissibles le resteront jusqu'au recensement de 2026. Les changements apportés à l'admissibilité des collectivités seront mis à jour lorsque le nouveau recensement de la population sera publié, tous les cinq ans.





Le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget de 2024 son intention d'élargir de façon permanente la portée de la dispense de remboursement des prêts d'études canadiens aux éducatrices de la petite enfance, aux dentistes, aux hygiénistes dentaires, aux pharmaciens, aux sages-femmes, aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux préposés aux services de soutien à la personne et aux physiothérapeutes. La liste élargie des professions admissibles au programme de dispense de remboursement des prêts d'études canadiens devrait être en vigueur en 2025-2026, sous réserve des approbations réglementaires requises.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

