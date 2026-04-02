L'investissement fédéral de plus de 86 millions de dollars soutiendra le déploiement de services Internet haute vitesse illimités à 11 650 foyers au Nunavut

IQALUIT, NU, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les services Internet haute vitesse fiables et abordables sont essentiels pour tous les Canadiens, puisqu'ils permettent l'accès à d'importantes ressources en ligne, facilitent la communication avec les amis et la famille, et stimulent la croissance économique et l'innovation.

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Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a annoncé un investissement fédéral de plus de 86 millions de dollars en appui à un projet de Northwestel visant à fournir un accès à Internet haute vitesse illimité à plus de 11 650 foyers dans les 25 communautés du Nunavut.

Ce financement est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme visant à faire en sorte que tous les Canadiens, y compris les résidents des communautés rurales, éloignées et nordiques, puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables

Afin de mener à bien ce projet important, Northwestel s'associera à Télésat pour obtenir une capacité Internet haute vitesse par l'entremise de la constellation de satellites en orbite terrestre basse Télésat Lightspeed. Le gouvernement du Canada et Télésat ont conclu une entente de 600 millions de dollars afin d'obtenir une couverture Internet haute vitesse grâce à cette constellation de satellites, qui repose sur une technologie de prochaine génération afin d'améliorer la connectivité à l'échelle nationale. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada met de la capacité Internet à la disposition de fournisseurs de services Internet comme Northwestel pour étendre la couverture des services aux régions rurales et éloignées posant le plus de difficultés techniques, dont le Nord et l'Arctique.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit également dans le plan établi par le gouvernement, de concert avec ses partenaires territoriaux et autochtones, pour transformer le Nord et garantir pleinement la défense de la souveraineté nationale dans l'Arctique. Ce nouvel investissement permettra à des milliers d'Inuits de bénéficier de communautés plus fortes et plus étroitement reliées entre elles. Le gouvernement collabore avec des fournisseurs de services Internet et des communautés autochtones pour bâtir un Nord canadien unifié et branché.

Une connectivité améliorée et plus fiable facilite l'accès aux ressources en ligne, contribue à combler le fossé numérique et accroît la sécurité des communautés du Nord. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que tous les foyers au pays aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. Il est en bonne voie d'atteindre ses objectifs en matière de connectivité, et le projet annoncé aujourd'hui va aider en ce sens. Le gouvernement continuera d'investir dans l'infrastructure qui crée de nouvelles possibilités et de s'assurer que les communautés peuvent tirer parti de tout ce que le Canada a à offrir.

Citations

« Les Nunavois devraient disposer du même accès à des services Internet haute vitesse fiables que leurs concitoyens des autres régions du pays. Aujourd'hui, nous procédons à un investissement transformateur qui permettra à toutes les communautés du territoire, soit au-delà de 11 000 foyers, d'obtenir une connexion Internet haute vitesse fiable et abordable. Les résidents du territoire bénéficieront d'un meilleur accès aux soins de santé, aux programmes d'apprentissage et aux possibilités d'emploi, tout en pouvant communiquer aisément avec leur famille et les membres de leur communauté. Voilà précisément ce que signifie bâtir un Canada fort : fournir à tous et toutes les outils nécessaires à la réussite, peu importe le lieu de résidence. Grâce à cet investissement, nous marquons un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif de brancher 100 % des foyers d'ici 2030. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

« Les partenariats sont indispensables aux progrès dans le Nord, et la connectivité ne fait pas exception à la règle. Nous sommes privilégiés de compter sur un partenaire canadien du calibre de Télésat et sur le soutien du gouvernement pour mettre en place des solutions satellitaires de pointe et souveraines. Ensemble, nous sommes sur le point de combler une fois pour toutes le fossé numérique dans les communautés desservies par satellite. »

- La vice-présidente de la croissance stratégique chez Northwestel, Tammy April

« Télésat et Northwestel travaillent ensemble depuis des décennies pour fournir une connectivité essentielle dans le Nord du Canada. L'annonce d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre important de notre partenariat, puisque nous collaborons pour fournir une connectivité haute vitesse sécurisée et souveraine dans les communautés du Nunavut. Télésat Lightspeed soutiendra la transformation numérique servant à brancher les foyers, les entreprises et les institutions, faisant en sorte que les collectivités du Nord disposent de la connectivité nécessaire pour saisir toutes les possibilités de croissance et de prospérité. »

- La première vice-présidente des ventes canadiennes chez Télésat, Michèle Beck

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici la fin de 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

À l'heure actuelle, 96,3 % des foyers du Canada ont accès à Internet haute vitesse, alors que seulement 79 % des foyers étaient desservis en 2014.

Lorsqu'il sera mené à bien, le projet de Northwestel permettra à l'ensemble des 25 communautés du Nunavut d'obtenir une connexion Internet haute vitesse illimitée.

Le gouvernement du Canada est en bonne voie d'atteindre son objectif de brancher 100 % des foyers à Internet haute vitesse d'ici 2030.

Créée en 1969 en tant que société d'État, Télésat est aujourd'hui une société sous contrôle canadien cotée en Bourse (TSAT sur le TSX et le Nasdaq), qui emploie des Canadiens dans cinq provinces et un territoire. Télésat est l'un des exploitants de satellites les plus importants et les plus innovants au monde.

Le gouvernement du Canada a conclu une entente de 600 millions de dollars avec Télésat pour acquérir une capacité de connectivité Internet haute vitesse par l'entremise de la constellation satellitaire en orbite terrestre basse de l'entreprise, Télésat Lightspeed. Cette capacité permettra aux fournisseurs de services Internet d'améliorer la connectivité dans les communautés rurales et éloignées posant le plus de complexité technique, dont celles du Grand Nord.

Le 12 mars 2026, le gouvernement du Canada a présenté un plan pour défendre, développer et transformer le Nord du Canada, assorti d'investissements de plus de 40 milliards de dollars, dont 35 milliards de dollars provenant du gouvernement fédéral.

Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes non autochtones. Une meilleure connectivité représente un plus grand éventail d'outils disponibles pour les victimes de violence qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]