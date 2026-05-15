YELLOWKNIFE, NT, le 15 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prononcera une allocution sur la Stratégie industrielle de défense devant la Chambre de commerce de Yellowknife.

Date : Le mardi 19 mai 2026

Heure : 17 h (heure des Rocheuses)

Lieu : Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Les représentants des médias sont priés de contacter Gabrielle Landry à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]