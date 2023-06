OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il collaborera avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour égaler les dons versés à Centraide aux Territoires du Nord-Ouest afin de soutenir les efforts de secours et de rétablissement dans plusieurs collectivités.

Les fonds seront utilisés pour soutenir des groupes communautaires à but non lucratif qui viennent en aide aux habitants qui ont été touchés par les feux de forêt agressifs et dévastateurs, y compris les personnes qui ont été forcées d'évacuer.

Les deux gouvernements reconnaissent le travail courageux et essentiel des pompiers, des premiers intervenants, des bénévoles, des organisations non gouvernementales et des gestionnaires des urgences de tous les ordres de gouvernement et des collectivités autochtones.

Les personnes souhaitant faire un don à la campagne d'intervention d'urgence pour les Territoires du Nord-Ouest de 2023 peuvent le faire en ligne en consultant le site Faites un don -- UNITED WAY -- NWT (canadon.org) (en anglais seulement).

Les informations les plus récentes se trouvent sur le site Mises à jour sur les feux de forêt | Environnement et Changement climatique (gov.nt.ca).

Citations

« Les feux de forêt sérieux qui ravagent les Territoires du Nord-Ouest ont mis de nombreux habitants dans une situation très difficile et ont forcé l'évacuation de collectivités entières. Le gouvernement du Canada sera toujours là pour soutenir les Canadiens touchés par les désastres et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les Territoires et les partenaires autochtones pour veiller à ce qu'ils aient les ressources dont ils ont besoin. Merci aux pompiers héroïques, aux premiers intervenants et à tous ceux qui travaillent sans relâche en ces temps difficiles. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Cette année, le début précoce sans précédent de la saison des feux de forêt a déjà eu un impact important sur les résidents des Territoires du Nord-Ouest, en particulier ceux qui ont dû évacuer Hay River et la Première Nation de Kátł'odeeche le mois dernier, et plus récemment Sambaa K'e. Nous continuerons à soutenir ces résidents et à travailler sans relâche pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, je tiens à exprimer notre sincère gratitude et notre reconnaissance au gouvernement du Canada pour avoir versé une somme équivalente aux dons faits à Centraide des Territoires du Nord-Ouest afin de soutenir ces résidents en ces temps difficiles. »

- Shane Thompson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et des Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Au cours des dernières années, les communautés des Territoires du Nord-Ouest ont subi les effets dévastateurs des inondations, des feux de forêt et d'autres urgences naturelles. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada d'avoir investi dans notre campagne de collecte de fonds actuelle pour aider les personnes évacuées qui ont été touchées par les récents incendies de forêt dans le territoire. »

- Tracy St. Denis, présidente, Centraide des Territoires du Nord-Ouest

Liens connexes

