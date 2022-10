55 millions de dollars seront utilisés pour entretenir, améliorer et développer les 28 000 km du Sentier Transcanadien.

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Passer du temps à l'extérieur et dans la nature est bénéfique pour notre santé mentale et physique et pour notre bien-être. Accroître l'accès des Canadiens à la nature est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, aux abords du Sentier Transcanadien et du lieu historique national du Canal-de-Lachine à Montréal, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un investissement de 55 millions de dollars sur cinq ans pour l'entretien, l'amélioration et l'expansion du Sentier Transcanadien.

Le Sentier Transcanadien est un réseau de sentiers récréatifs polyvalents reliant 15 000 communautés, qui passe par toutes les capitales provinciales et territoriales sur 28 000 kilomètres de routes terrestres et maritimes traversant des communautés rurales, urbaines et autochtones d'un océan aux deux autres. Ce financement, alloué dans le cadre du budget de 2022, permettra d'améliorer l'expérience des utilisateurs du réseau du Sentier Transcanadien, en soutenant son renouvellement, sa croissance et sa durabilité à long terme.

Ce financement permettra de développer les liaisons entre les sentiers locaux et régionaux et le Sentier Transcanadien, d'optimiser l'infrastructure des sentiers dans les communautés du Canada, d'améliorer l'accessibilité et de renforcer l'utilisation inclusive du Sentier; d'aider les organisations et gestionnaires locaux chargés des sentiers qui assurent l'intendance du Sentier dans les communautés du Canada et de mieux intégrer le Sentier Transcanadien dans les offres et le marketing touristiques locaux, régionaux et nationaux, en faisant la promotion d'un mode de vie sain tout au long de l'année et en incitant les Canadiens à découvrir, chérir et gérer leur patrimoine naturel et culturel.

Ces mesures feront en sorte que le Sentier Transcanadien puisse continuer à rapprocher les Canadiens de la nature, à améliorer la santé mentale et le bien-être, à promouvoir le développement économique régional et le tourisme, en plus d'offrir des occasions de favoriser la réconciliation avec les peuples et les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada est fier de faire partie des nombreux contributeurs au Sentier Transcanadien. Depuis 1992, le gouvernement du Canada a versé plus de 90 millions de dollars au Sentier Transcanadien, dont un investissement de 30 millions de dollars sur quatre ans dans le budget de 2017.

« Plus nous passons de temps à l'extérieur, plus nous sommes susceptibles de conserver et de protéger la nature. En tant que randonneur passionné des réseaux de sentiers près de chez moi à Montréal ou à travers le pays, j'ai pu directement constater les bienfaits sur la santé que procure le fait de passer du temps dans la nature. Grâce à ce financement, le gouvernement du Canada prend des mesures pour que le Sentier Transcanadien continue de rapprocher les Canadiens de la nature, de se rapprocher entre eux, d'un océan aux deux autres, pour les générations à venir. »

« Nous sommes ravis que le ministre Guilbeault ait renouvelé le financement annuel du Sentier Transcanadien dans le budget fédéral de cette année. Nous sommes honorés au-delà de toute mesure par cet investissement, et nous nous réjouissons de ce que nous pourrons réaliser ensemble au cours des cinq prochaines années et au-delà. En tant que partenaire précieux du gouvernement, nous catalyserons l'investissement de Parcs Canada pour construire le Sentier de l'avenir et aider le Canada à se reconstruire après la pandémie, grâce à des programmes et des partenariats conçus pour tirer parti du tourisme et du développement économique, de la santé et du bien-être, des possibilités de vérité et de réconciliation, ainsi que des occasions de conservation et de préservation qu'offre le Sentier. »

L'histoire du Sentier Transcanadien a commencé en 1992, lorsque l'Albertain Bill Pratt et le Québécois Pierre Camu ont imaginé un sentier national rapprochant les Canadiens de la nature et les rapprochant les uns des autres.





ont imaginé un sentier national rapprochant les Canadiens de la nature et les rapprochant les uns des autres. 25 ans plus tard, en 2017, au cours de l'année du sesquicentenaire du Canada , le Sentier Transcanadien a célébré l'accomplissement collectif d'une liaison d'un océan aux deux autres - un exploit historique réalisé par des dizaines de milliers de personnes dans ce pays.





, le Sentier Transcanadien a célébré l'accomplissement collectif d'une liaison d'un océan aux deux autres - un exploit historique réalisé par des dizaines de milliers de personnes dans ce pays. Aujourd'hui, le Sentier Transcanadien est le plus long sentier polyvalent au monde, avec plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. C'est un ruban qui relie les différents paysages, saisons, personnes et expériences du Canada , et qui favorise l'unité, la collaboration et la connectivité.





, et qui favorise l'unité, la collaboration et la connectivité. 80 % des Canadiens vivent à moins de 30 minutes d'un tronçon du Sentier.





Le Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui assure l'intendance de ce sentier national en collaboration avec les partenaires locaux du Sentier. Grâce au financement du gouvernement du Canada par le biais de Parcs Canada, ainsi qu'aux investissements de tous les ordres de gouvernement et de généreux donateurs, le Sentier Transcanadien est l'investisseur le plus important dans les projets d'infrastructure de sentiers au Canada , soutenant les améliorations, la croissance et les optimisations pour les générations à venir.





par le biais de Parcs Canada, ainsi qu'aux investissements de tous les ordres de gouvernement et de généreux donateurs, le Sentier Transcanadien est l'investisseur le plus important dans les projets d'infrastructure de sentiers au , soutenant les améliorations, la croissance et les optimisations pour les générations à venir. Le Sentier Transcanadien traverse 32 lieux administrés par Parcs Canada comprenant: le parc national Fundy (Nouveau-Brunswick), le lieu historique national du Canal-Rideau ( Ontario ), l'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur ( Ontario ), le parc national Pukaskwa ( Ontario ), le lieu historique national du Canal-de- Lachine (Québec) et le parc national Banff ( Alberta ). Le Sentier Transcanadien se trouve également à moins d'un kilomètre de 30 autres lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation administrés par Parcs Canada.

