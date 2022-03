L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé aujourd'hui un investissement combiné de plus de 1,3 million de dollars pour renforcer la résilience du secteur du tourisme autochtone et continuer de présenter l'Alberta comme une destination touristique de choix au Canada.

Le financement du gouvernement du Canada soutient les organisations suivantes :

Un investissement fédéral de 843 000 $ soutient la stratégie et le plan d'action quinquennal d'Indigenous Tourism Alberta pour aider les exploitants d'entreprises touristiques autochtones de la province à s'adapter à l'évolution du marché. Les principales activités de résilience de cette initiative consistent en l'élaboration d'un programme de mentorat, d'un programme de partenariat de résilience et d'un site Web pour présenter les exploitants d'entreprises et les expériences touristiques autochtones.





Le TELUS Spark Centre de Calgary reçoit 500 000 $ pour élaborer et lancer l'expérience The Sacred Defenders of the Universe (les défenseurs sacrés de l'univers). Cette expérience numérique immersive attirera des visiteurs canadiens et étrangers dans ce centre des sciences de renommée mondiale. L'exposition fera connaître les connaissances et les traditions autochtones à un plus grand public grâce à la galerie d'immersion numérique de pointe du Centre.

Grâce à ces investissements, Indigenous Tourism Alberta prévoit contribuer à la création, au maintien et à l'expansion de 45 entreprises autochtones et de 100 emplois, et le TELUS Spark Centre s'attend à ce que son projet attire plus de 19 000 visiteurs d'ici 2023.

Citations

« En soutenant le secteur touristique durement touché de l'Alberta, notre gouvernement aide les exploitants d'entreprises touristiques à s'adapter et à améliorer leurs expériences pour accueillir une vague attendue de visiteurs canadiens et étrangers désireux de découvrir tout ce que le Canada et l'Alberta ont à offrir. Ces investissements dans le secteur du tourisme autochtone de l'Alberta renforceront la résilience des exploitants d'entreprises touristiques autochtones et feront progresser la réconciliation en permettant à ces derniers de transmettre fièrement les connaissances et la culture autochtones traditionnelles aux visiteurs du Canada et du monde entier. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« L'Alberta offre une beauté naturelle exceptionnelle, des expériences culturelles et des activités urbaines qui en font une destination touristique mondiale de choix. Le tourisme autochtone est un élément important de cette combinaison. Grâce à notre investissement, les exploitants et les organismes touristiques de l'Alberta disposent du soutien dont ils ont besoin pour contribuer à la réputation du Canada en tant que destination touristique mondiale accueillante. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Je suis fier de l'engagement de notre gouvernement envers le secteur touristique de l'Alberta. En particulier, nos investissements à l'appui du secteur du tourisme autochtone en pleine croissance de l'Alberta contribuent à présenter l'Alberta comme une destination touristique autochtone de choix au Canada. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Le COVID-19 a particulièrement touché les exploitants d'entreprises touristiques autochtones, mais l'ITA a soutenu les entrepreneurs et les communautés autochtones pendant la pandémie et leur a donné les moyens de prospérer au retour des voyageurs, grâce au soutien du gouvernement du Canada. Qu'il s'agisse de la modernisation de sites Web, du mentorat de cadres, de programmes de préparation au tourisme ou de séances de sensibilisation culturelle pour les partenaires de l'industrie touristique, les programmes de l'ITA ont non seulement aidé les entrepreneurs à traverser des périodes difficiles, mais aussi à adopter des stratégies de croissance à long terme. L'ITA se réjouit de poursuivre son travail avec le gouvernement du Canada pour soutenir l'économie autochtone diversifiée et influente du tourisme dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Alberta. »

- Shae Bird, directeur général, Indigenous Tourism Alberta

« Les touristes seront captivés par les récits puissants de cette nouvelle expérience d'immersion numérique à Spark, tout en explorant la culture, en apprenant et en grandissant. Le projet est mené par des artistes autochtones et fera découvrir à un large public les modes de connaissance autochtones. Et l'histoire est spectaculaire! Nous sommes reconnaissants du soutien financier qui nous a été accordé pour réunir une équipe dotée de tant de talent, de créativité et de vision. »

- Mary Anne Moser, présidente et directrice générale, TELUS Spark Science Centre

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1,3 million de dollars pour renforcer la résilience du secteur du tourisme autochtone et présenter l'Alberta comme une destination touristique autochtone de choix au Canada.

Le tourisme autochtone en Alberta fournit des emplois et soutient des entrepreneurs, des entreprises et des collectivités.

fournit des emplois et soutient des entrepreneurs, des entreprises et des collectivités. Avant la pandémie de COVID-19, le tourisme autochtone était l'une des niches touristiques les plus importantes et connaissant la plus forte croissance et dont la valeur était estimée à 166,2 millions de dollars.

Liens connexes

