Avis aux médias - Le gouvernement du Canada renforce ses capacités de lutte aérienne contre les incendies afin de protéger les communautés contre les feux de forêt English
Nouvelles fournies parSécurité publique et Protection civile Canada
28 nov, 2025, 18:28 ET
WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, pour une conférence de presse visant à souligner un investissement pour louer des aéronefs qui renforcera la capacité provinciale et territoriale de lutte aérienne contre les incendies et protégera les Canadiens et les Canadiennes contre les feux de forêt de plus en plus graves.
Le secrétaire parlementaire Housefather sera accompagné d'Ian Bushie, ministre des Ressources naturelles et de l'Avenir autochtone du Manitoba.
Après leurs allocutions, le secrétaire parlementaire Housefather et le ministre Bushie répondront aux questions des médias.
Événement
Point de presse (en personne)
Date
Lundi 1er décembre 2025
Heure
11 h (HNC)
Lieu
Hangars d'Air Canada à Winnipeg
2450, avenue Saskatchewan
Winnipeg (Manitoba)
Les représentants des médias accrédités doivent arriver 20 minutes avant le début de l'événement afin de s'inscrire et de présenter une pièce d'identité avec photo et leurs justificatifs d'identité. La pièce d'identité avec photo doit être visible à tout moment.
Restez branché
Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube
Suivez Préparez-vous sur X
Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook
SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada
Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]
Partager cet article