WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, pour une conférence de presse visant à souligner un investissement pour louer des aéronefs qui renforcera la capacité provinciale et territoriale de lutte aérienne contre les incendies et protégera les Canadiens et les Canadiennes contre les feux de forêt de plus en plus graves.

Le secrétaire parlementaire Housefather sera accompagné d'Ian Bushie, ministre des Ressources naturelles et de l'Avenir autochtone du Manitoba.

Après leurs allocutions, le secrétaire parlementaire Housefather et le ministre Bushie répondront aux questions des médias.

Événement

Point de presse (en personne)

Date

Lundi 1er décembre 2025

Heure

11 h (HNC)

Lieu

Hangars d'Air Canada à Winnipeg

2450, avenue Saskatchewan

Winnipeg (Manitoba)

Les représentants des médias accrédités doivent arriver 20 minutes avant le début de l'événement afin de s'inscrire et de présenter une pièce d'identité avec photo et leurs justificatifs d'identité. La pièce d'identité avec photo doit être visible à tout moment.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]