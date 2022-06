Le symbole nutritionnel aidera les Canadiennes et les Canadiens à repérer les aliments riches en gras saturés, en sucre ou en sodium

OTTAWA, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - La santé des Canadiens est l'une des grandes priorités du gouvernement du Canada. L'accès à des renseignements clairs et faciles sur les aliments que les Canadiens et Canadiennes trouvent dans leurs épiceries est un élément important de cet objectif.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un nouveau règlement sur l'étiquetage nutritionnel des aliments emballés pour aider les Canadiennes et les Canadiens à faire des choix plus éclairés en matière d'alimentation. Conformément à ce règlement, un nouveau symbole devra être affiché sur le devant des emballages des aliments riches en gras saturés, en sucre ou en sodium. Les fabricants ont jusqu'au 1er janvier 2026 pour changer leurs étiquettes et se conformer à cette nouvelle exigence.

Le nouveau symbole nutritionnel est composé d'une loupe et d'une inscription conçues pour attirer l'attention des Canadiens et Canadiennes sur des renseignements importants qu'ils devraient tenir pour compte lorsqu'ils font l'épicerie. Le symbole complétera le tableau de la valeur nutritive affiché au verso des emballages alimentaires.

Les étiquettes nutritionnelles sur le devant des produits sont largement reconnues par les scientifiques, les organisations internationales de santé, y compris l'Organisation mondiale de la santé (en anglais seulement), en tant qu'outil efficace pour aider les gens à faire des choix plus éclairés. Des recherches montrent que la présence d'un symbole simple et clair sur le devant des emballages alimentaires aide les consommateurs à choisir des aliments qui ont une teneur basse de gras saturés, de sucre ou de sodium.

L'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages est un élément majeur de la Stratégie en matière de saine alimentation de Santé Canada, qui vise à améliorer l'environnement alimentaire au Canada, à permettre aux Canadiennes et aux Canadiens de faire plus facilement des choix alimentaires éclairés et à réduire le risque de maladies chroniques liées à l'alimentation. Parmi les autres éléments de la Stratégie, il y a le tableau de la valeur nutritive mis à jour, et le Guide alimentaire canadien, qui propose des idées de recettes ainsi que des conseils et des ressources en matière d'alimentation saine.

Citations

« Dans les prochaines années, ce symbole permettra à vous ainsi qu'à votre famille de faire des choix éclairés. Ce symbole nutritionnel simple, mais efficace encouragera une alimentation saine pour toutes et tous. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La nouvelle règlementation relative à l'étiquetage sur le devant des emballages permettra aux consommateurs de prendre des décisions éclairées quant à leur alimentation. Elle reconnaît aussi les valeurs nutritives de certains aliments peu ou pas transformés tels que le calcium contenu dans les produits laitiers. Les transformateurs qui le souhaitent ont quelques années pour revoir leurs façons de faire et, dans certains cas, améliorer leurs recettes. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'étiquetage nutritionnel obligatoire sur le devant des emballages est un outil stratégique capable de fournir à l'ensemble de la population de l'information nutritionnelle importante, fiable et facile à comprendre pour aider à reconnaître les choix santé et à réduire la consommation d'aliments et de boissons à teneur élevée en sodium, en sucres et en gras saturés. »

Doug Roth

Chef de la direction, Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada

« Diabète Canada félicite le gouvernement du Canada d'avoir franchi une étape importante pour promouvoir une saine alimentation, au moyen de la législation sur l'étiquetage sur le devant de l'emballage de nombreux aliments et boissons offerts sur le marché canadien. L'étiquetage simple et uniforme sur le devant de l'emballage est un outil important pour favoriser les options saines au moment de prendre des décisions sur ce qu'il faut acheter et consommer. La recherche démontre lorsqu'elle est effectuée efficacement, l'étiquetage des aliments et des boissons peut informer les gens sur ce qui se trouve dans leurs aliments, les aidant ainsi à identifier et à choisir des produits plus sains. »

Laura Syron

Présidente-directrice générale. Diabète Canada

Faits en bref

D'un bout à l'autre du pays, deux adultes sur cinq souffrent de maladies chroniques comme les maladies cardiaques ou le diabète de type 2.

Santé Canada cible les gras saturés, le sucre et le sodium grâce à son nouveau règlement sur l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages en raison de preuves solides établissant un lien entre leur consommation excessive et les risques accrus de maladies chroniques.

On estime qu'une réduction de 400 mg de sodium par jour sur une période de 10 ans entraînerait une réduction annuelle pouvant atteindre 40 000 cas de maladies coronariennes et 23 000 cas d'accidents vasculaires cérébraux.

Liens associés

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Service de renseignements, Santé Canada, 613-957-2991, [email protected]