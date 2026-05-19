Ce programme fait partie de la Stratégie d'attraction des talents internationaux du Canada, un investissement générationnel destiné à attirer au pays des chercheuses et chercheurs de classe mondiale

OTTAWA, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, et l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, ont annoncé que Jean-Pierre Bourguignon, Martha Piper et Janet Rossant assumeront la coprésidence du comité de sélection multidisciplinaire qui veillera à l'évaluation des candidatures au concours des chaires de recherche Impact+ Canada.

Inauguré par les deux ministres en décembre 2025, le Programme des chaires de recherche Impact+ Canada s'inscrit dans l'Initiative Talent mondial en recherche Impact+ Canada. Il aide les établissements à attirer des chercheuses et chercheurs de renommée mondiale dont les travaux permettront de transformer des avancées scientifiques en solutions concrètes qui contribueront à rendre le Canada plus fort et plus résilient, venant ainsi bonifier l'excellent écosystème de la recherche du pays.

Comme ce programme jouera un rôle central dans le développement des capacités du Canada en matière de recherche et d'innovation, l'intégrité et la gouvernance du processus de sélection sont d'une importance capitale. De ce fait, le comité de sélection multidisciplinaire doit être dirigé par des personnes ayant l'envergure, le discernement et l'expérience nécessaires pour évaluer autant l'excellence scientifique que les retombées concrètes. Il faut aussi s'assurer qu'il reflète une diversité de points de vue, possède une connaissance approfondie de l'écosystème scientifique mondial et de la transformation de la recherche en résultats tangibles, et soit en mesure d'appliquer les critères de sélection de manière impartiale conformément à l'engagement du programme en faveur de l'excellence et de l'équité établi dans les principes de recrutement et critères d'admissibilité.

Les travaux du comité de sélection donneront lieu à des décisions de financement rapides et permettront aux établissements d'intégrer les personnes choisies dans le courant de l'année 2026.

Jean-Pierre Bourguignon

Mathématicien dont les travaux croisent la physique théorique, Jean-Pierre Bourguignon a fait carrière comme chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France. Il a été professeur à l'École polytechnique de 1986 à 2012. De 1994 à 2013, il a été directeur de l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) à Bures-sur-Yvette en France. Il a été président du Conseil européen de la recherche (ERC) de janvier 2014 à décembre 2019, puis président par intérim de fin juillet 2020 à août 2021. Il est membre de l'Academia Europaea, de l'Académie royale des sciences exactes, physiques et naturelles d'Espagne, de l'Académie des sciences de Lisbonne et de l'Académie royale des sciences et arts de Barcelone.

Martha Piper

Formée comme physiothérapeute et spécialiste du développement de l'enfant, Mme Piper a occupé les fonctions de présidente et vice-chancelière de l'University of British Columbia de 1997 à 2006. Elle a aussi été présidente et vice-chancelière par intérim de cette même université de 2015 à 2016. Elle s'est fait la championne du Programme des chaires de recherche du Canada, qui permet de recruter des chercheuses et chercheurs et les incite à rester au Canada. Elle a également contribué à la création de la Fondation canadienne pour l'innovation et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Mme Piper est Officier de l'Ordre du Canada et membre de l'Order of British Columbia, et a été élue membre de la Société royale du Canada en 2008.

Janet Rossant

Biologiste spécialisée dans le développement et les cellules souches, Mme Rossant est directrice de recherche émérite et scientifique principale émérite à l'Hospital for Sick Children (SickKids) de Toronto, professeure émérite à l'University of Toronto, ainsi que présidente et directrice scientifique de la Fondation Gairdner. Elle a dirigé l'institut de recherche de l'Hospital for Sick Children de 2005 à 2015. Elle a aussi reçu plusieurs prix prestigieux, dont le Prix de la recherche en santé Michael-Smith des IRSC, la plus haute distinction en recherche dans ce domaine au Canada. De plus, elle a été élue membre de la Royal Society de Londres, de la Société royale du Canada et de la National Academy of Sciences des États-Unis. Elle est également Compagnon de l'Ordre du Canada.

En mai 2026, M. Bourguignon, Mmes Piper et Rossant et les membres du comité de sélection multidisciplinaire se réunissent pour évaluer les demandes détaillées de la première cohorte (première ronde) du concours des chaires de recherche Impact+ Canada. Le comité se réunira à nouveau en août 2026 pour l'examen des demandes de la deuxième cohorte.

Citations

« Le Canada se positionne comme une destination de choix à l'échelle mondiale pour les meilleurs talents en science et en recherche. En investissant dans des recherches de pointe et innovantes, notre gouvernement bâtit une économie forte et résiliente, qui reste compétitive aujourd'hui et pour l'avenir. Je remercie M. Bourguignon et Mmes Piper et Rossant pour leur leadership exceptionnel. Grâce à la Stratégie d'attraction des talents internationaux du Canada, nous donnons un coup d'accélérateur à des recherches qui ont des effets concrets, renforçant ainsi notre écosystème d'innovation et générant des retombées économiques et sociales pour la population canadienne. Il ne fait aucun doute que ce comité contribuera à attirer des chercheuses et chercheurs de l'étranger dont les travaux favoriseront une prospérité à long terme partout au Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« En attirant les meilleurs chercheurs et les talents émergents dans des domaines tels que les sciences de la vie et la biotechnologie, et en encourageant la collaboration internationale grâce à l'expertise de classe mondiale du Canada, l'initiative des chaires de recherche Impact+ Canada contribuera au développement des innovations futures en matière de santé ici même, au Canada. Ces travaux permettront de mettre au point de nouveaux traitements plus efficaces, de renforcer les systèmes de santé et de soutenir la recherche au bénéfice des personnes au Canada et dans le reste du monde. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Alliant expertise de pointe et vision stratégique interdisciplinaire, le comité de sélection multidisciplinaire jouera un rôle essentiel pour repérer et soutenir des chercheuses et chercheurs de calibre mondial dont les travaux abordent les défis urgents d'aujourd'hui et de demain. Avec les chaires de recherche Impact+ Canada, nous renforçons l'écosystème canadien de la recherche, favorisons l'innovation et bâtissons un avenir plus résilient et plus inclusif pour toute la population canadienne. »

Normand Labrie, président par intérim, Conseil de recherches en sciences humaines

Faits en bref

Le Programme des chaires de recherche Impact+ Canada dispose de 1 milliard de dollars sur douze ans pour aider les établissements à attirer des chercheuses et chercheurs de renommée mondiale. En forgeant des liens avec des bénéficiaires des secteurs privé et public et de la société, les titulaires de chaire et leurs équipes feront avancer des projets de recherche transformationnels pouvant être appliqués ou commercialisés, en plus de former la prochaine génération de personnes hautement qualifiées.

Le comité de sélection multidisciplinaire est composé d'un groupe diversifié d'universitaires, de scientifiques et de leaders de renommée mondiale, du Canada comme de l'étranger, provenant des secteurs public, privé et sans but lucratif. S'appuyant sur un examen complet des critères d'évaluation, et en tenant compte des fonds disponibles, le comité formulera des recommandations de financement au gouvernement aux fins d'examen et d'approbation.

Ce programme fait partie de l'Initiative Talent mondial en recherche Impact+ Canada, dotée d'un budget de 1,7 milliard de dollars, qui comprend un ensemble de programmes destinés à attirer et à soutenir plus de 1 000 chercheuses et chercheurs étrangers et expatriés de premier plan, dont des francophones. Cette initiative constitue l'un des plus grands programmes de recrutement en son genre, et est conçue pour attirer et soutenir, avec une rapidité et une souplesse exceptionnelles, des talents de premier ordre qui feront progresser la recherche de pointe dans des domaines essentiels ayant des retombées directes sur l'économie et la société de même que sur la santé de la population canadienne.

Le programme Leaders émergents Impact+ Canada, doté d'un budget de 120 millions de dollars sur 12 ans, permettra d'attirer des chercheuses et chercheurs étrangers en début de carrière, qui contribueront à l'écosystème de la recherche du Canada en apportant des idées nouvelles, des perspectives diverses et un potentiel important.

Une enveloppe de 400 millions de dollars sur six ans sera disponible par l'entremise du Fonds d'infrastructure de recherche Impact+ Canada administré par la Fondation canadienne pour l'innovation. Il s'agit d'un soutien complémentaire à l'infrastructure de recherche qui permettra aux titulaires de chaire et aux chercheuses et chercheurs en début de carrière qui ont été recrutés de disposer des installations de calibre mondial nécessaires pour atteindre leurs objectifs de recherche.

Le Programme des chaires de recherche Impact+ Canada est administré par le Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements (SPIIE) au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche, soit les IRSC, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Le SPIIE est hébergé par le CRSH.

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SOURCE Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, Relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, [email protected]