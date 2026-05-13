Le financement soutient des recherches interdisciplinaires à haut risque et à haut rendement, permet d'attirer et de retenir des personnes talentueuses d'exception et contribue à l'infrastructure de recherche

OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - Au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 168 millions de dollars pour la recherche. Les investissements destinés aux chercheuses, aux chercheurs et aux équipes de recherche de calibre mondial qui travaillent dans les établissements canadiens contribuent à trouver des solutions aux défis sociétaux les plus urgents.

Près de 140 millions de dollars serviront à financer 165 chaires de recherche du Canada, qu'il s'agisse de nouvelles chaires ou de renouvellements. Ce financement permettra aux chercheuses et chercheurs ainsi qu'à leurs équipes de recherche travaillant dans les secteurs stratégiques de la santé, des sciences naturelles, du génie ou des sciences humaines d'accroître leurs compétences dans des domaines comme la gestion de la durabilité, la psychologie de l'éducation, la neurodégénérescence et la géographie environnementale.

En tant que partenaire du Programme des chaires de recherche du Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation s'engage également à verser, par l'intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans, plus de 5,8 millions de dollars pour financer 25 projets d'infrastructure de recherche menés dans 16 établissements.

Près de 23 millions de dollars seront attribués dans le cadre du volet Exploration du fonds Nouvelles frontières en recherche, qui soutient la recherche interdisciplinaire à haut risque et à haut rendement. Parmi les 92 projets financés se trouvent des projets portant sur le développement de la prochaine génération de capteurs de santé portables, la décolonisation de l'intelligence artificielle pour promouvoir l'équité en matière de santé au sein des communautés autochtones et noires, ainsi que la transformation de la sécurité dans l'Arctique.

La communauté scientifique canadienne regorge déjà de personnes talentueuses d'exception. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de leur fournir les outils nécessaires pour mener des travaux audacieux et novateurs au profit de la population et de l'économie du Canada.

Citations

« Le Canada est un chef de file mondial en matière de recherche et d'innovation. L'investissement annoncé aujourd'hui renforce sa position dans un monde de plus en plus concurrentiel. En soutenant les personnes les plus talentueuses et les idées audacieuses, nous stimulons la croissance économique, nous attirons les plus grands esprits et nous transformons les découvertes canadiennes en solutions concrètes qui façonneront l'avenir. »

- Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« En investissant dans les chercheuses, les chercheurs, les professeures et les professeurs du plus haut calibre au Canada, nous misons sur nos étudiantes et étudiants, ainsi que sur notre prospérité actuelle et future. Partout au Canada, ces investissements permettent de constituer un solide bassin de personnes talentueuses, prêtes à relever les défis de demain et à contribuer à une économie plus novatrice et inclusive. »

- Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

Cet investissement contribuera à asseoir la solide réputation du Canada en tant que chef de file mondial en recherche et en innovation. Le financement permettra de soutenir 165 titulaires de chaire de recherche - des spécialistes de premier plan dans leurs domaines respectifs qui nous aideront à développer notre expertise et à jeter les bases d'un avenir meilleur et plus durable pour notre pays. Je suis fier que cet investissement touche l'University of Toronto, un établissement de ma circonscription qui est à l'avant-garde de la recherche et constitue un partenaire essentiel dans nos efforts pour favoriser l'émergence de personnes talentueuses dans un large éventail de domaines.

- Danielle Martin, députée, University-Rosedale, Ontario

« Investir dans les chercheuses, les chercheurs et les équipes de recherche de tout le Canada permet de renforcer les capacités de recherche, de former des personnes talentueuses de calibre mondial et de réaliser des travaux novateurs et interdisciplinaires dont les retombées se feront sentir en pratique. »

- Sylvie Lamoureux, présidente, Comité directeur du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, chef des opérations et vice-présidente, Recherche, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

« La résilience du Canada repose sur des équipes de recherche de calibre mondial qui font des découvertes permettant à notre pays de rester compétitif et capable de relever de nouveaux défis. Grâce au partenariat entre la Fondation canadienne pour l'innovation et le Programme des chaires de recherche du Canada, nous offrons à ces équipes l'accès aux installations novatrices et aux outils de pointe dont elles ont besoin pour repousser les limites et avoir des retombées positives pour la population canadienne. »

- Sylvain Charbonneau, président-directeur général, Fondation canadienne pour l'innovation

Faits en bref

Par le biais du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) gère le fonds Nouvelles frontières en recherche et le Programme des chaires de recherche du Canada pour le compte des trois organismes fédéraux de financement de la recherche du Canada : les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et lui-même. Le fonds Nouvelles frontières en recherche tombe sous la responsabilité stratégique du Comité de coordination de la recherche au Canada.

Le Programme des chaires de recherche du Canada investit jusqu'à 311 millions de dollars par année pour attirer et retenir les chercheuses et chercheurs ayant le plus de promesses et étant parmi les plus accomplis au monde. Ce programme a pour but de faire progresser la recherche qui mène à des découvertes et des innovations révolutionnaires dans les domaines de la santé, du génie, des sciences naturelles, des sciences sociales et des sciences humaines.

Le fonds Nouvelles frontières en recherche soutient des recherches de calibre mondial, interdisciplinaires, internationales, à haut risque, à haut rendement et transformatrices, qui sont dirigées par des Canadiennes ou Canadiens et peuvent donner lieu à des interventions rapides. Le volet Exploration finance des projets qui rassemblent des équipes de recherche dans le but de dépasser les approches disciplinaires classiques ou les approches interdisciplinaires courantes. On encourage les chercheuses et chercheurs à mener des projets qui remettent en question les paradigmes actuels, qui rapprochent les disciplines de façon inattendue en fonction de perspectives audacieuses et novatrices, et qui ont le potentiel d'être transformateurs ou d'avoir des répercussions révolutionnaires.

La Fondation canadienne pour l'innovation investit dans les infrastructures de recherche des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche sans but lucratif du Canada pour doter les chercheuses et chercheurs des outils nécessaires pour pouvoir devenir des figures de proue à l'échelle mondiale. Par l'intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans, la Fondation canadienne pour l'innovation finance les infrastructures de recherche dont les titulaires de chaire de recherche du Canada ont besoin pour mener à bien leurs travaux.

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SOURCE Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements

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