TORONTO, le 13 mai 2026 /CNW/ - Au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, dévoilera les résultats du cycle 2025-1 des Chaires de recherche du Canada, du volet Exploration 2025 du fonds Nouvelles frontières en recherche et du Fonds des leaders John-R.-Evans.

M. Bardeesy sera accompagné de Valérie Laflamme, vice-présidente associée, Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements.

Un point de presse suivra l'annonce.

Date : Mercredi 13 mai 2026

Heure : 10 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

On demande aux membres des médias d'écrire à [email protected] pour recevoir l'information sur le lieu de l'événement et confirmer leur présence.

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SOURCE Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Bureau de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Science et Développement économique Canada, [email protected]