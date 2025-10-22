Le financement couvre les coûts indirects de la recherche et appuie les titulaires de chaire de recherche du Canada, les chercheuses et les chercheurs qui se heurtent à des obstacles systémiques persistants dans l'écosystème de la recherche et le milieu universitaire.

OTTAWA, ON, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est plus que jamais déterminé à soutenir l'excellence de la recherche canadienne et la diversité de l'écosystème de la recherche. Par le financement annoncé, les chercheuses et chercheurs du pays continuent d'être à l'avant-garde des innovations révolutionnaires à l'échelle mondiale et maintiendront ainsi leur compétitivité dans un environnement de recherche en rapide évolution.

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé un investissement de plus de 690 millions de dollars en science et en recherche.

Plus de 482 millions de dollars seront distribués par l'intermédiaire du Fonds de soutien à la recherche - administré par le Conseil de recherches en sciences humaines au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche - afin de garantir que les chercheuses, les chercheurs et les établissements canadiens aient les outils pour répondre aux nouvelles exigences du milieu de la recherche et être compétitifs à l'échelle mondiale. Ces investissements soutiendront des projets tels que la modernisation des installations pour que les chercheuses et chercheurs réalisent leurs découvertes dans les meilleurs environnements, la création et le renforcement de ressources de recherche nouvelles et existantes ainsi que le renforcement de la cybersécurité afin de protéger les innovations en recherche.

Plus de 198 millions de dollars serviront à financer 259 chaires de recherche du Canada nouvelles et renouvelées. Ce financement permettra à de remarquables chercheuses et chercheurs et à leurs équipes des domaines de la santé, des sciences naturelles, du génie et des sciences humaines d'approfondir les connaissances fondamentales dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de la gouvernance autochtone, de la santé mentale et des transitions entre vie professionnelle et vie privée, de l'obésité et du vieillissement des populations ainsi que du génie océanique, entre autres.

En tant que partenaire du Programme des chaires de recherche du Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) s'engage également à verser près de 11 millions de dollars pour soutenir 43 projets d'infrastructure de recherche dans 27 établissements, par l'intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans.

Enfin, 300 000 dollars seront répartis entre les trois personnes lauréates du Prix Robbins-Ollivier d'excellence en matière d'équité 2024. Les personnes lauréates recevront chacune 100 000 dollars pour les aider à faire avancer leurs initiatives audacieuses et révolutionnaires visant à susciter le changement et à éliminer les obstacles systémiques au sein et au-delà de leurs établissements d'enseignement supérieur.

« La communauté scientifique canadienne continue de repousser les limites et de faire des découvertes qui renforcent notre économie et améliorent la vie des gens partout au pays. En investissant dans des talents exceptionnels et dans les infrastructures qui alimentent leurs travaux, notre gouvernement contribue à faire en sorte que l'innovation canadienne demeure une force sur la scène mondiale, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

--Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Cet investissement réaffirme l'engagement du Canada à faire progresser la recherche de calibre mondial dans un large éventail de disciplines. En soutenant les chercheuses et chercheurs et les établissements partout au Canada, nous renforçons non seulement notre écosystème de recherche, mais nous donnons également à la prochaine génération de chercheuses et chercheurs les moyens de relever les défis complexes d'aujourd'hui et de demain. »

--Ted Hewitt, président du Comité directeur du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements et président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

« Le partenariat entre la Fondation canadienne pour l'innovation et le Programme des chaires de recherche du Canada maximise l'impact des investissements du gouvernement canadien et contribue à attirer et à retenir des chercheuses et chercheurs de calibre mondial. En investissant de manière stratégique dans des laboratoires et des équipements de pointe dans les établissements d'enseignement supérieur, nous leur donnons les moyens de faire des découvertes qui renforcent l'économie canadienne, stimulent la compétitivité et positionnent le Canada comme un leader mondial en matière d'innovation. »

--Sylvain Charbonneau, président-directeur général, Fondation canadienne pour l'innovation

La subvention de base du Fonds de soutien à la recherche aide les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens à assumer les coûts indirects liés à la gestion des activités de recherche et au maintien d'un environnement de recherche de calibre mondial. Sur les 482 millions de dollars accordés au Fonds, plus de 369 millions de dollars provenant des subventions de base seront répartis entre 156 établissements.

Sur le reste du financement du Fonds de soutien à la recherche, 88 millions de dollars seront réservés au volet Subventions de projet supplémentaires et près de 25 millions de dollars seront consacrés au domaine prioritaire de la Sécurité de la recherche : Les subventions de projet supplémentaires du Fonds de soutien à la recherche apportent un soutien supplémentaire aux coûts indirects de la recherche, tout en soutenant des projets dans cinq domaines prioritaires. L'investissement de 88 millions de dollars sera versé à 33 établissements dans quatre domaines prioritaires : les activités d'innovation et de commercialisation; la réfection d'installations, y compris l'entretien reporté; les ressources d'information, y compris les ressources numériques, le libre accès et les bases de données; l'équité, la diversité et le renouvellement du corps professoral (dans le contexte d'une augmentation de l'équité, de la diversité et de l'inclusion). La sécurité de la recherche est le cinquième domaine prioritaire du volet Subventions de projet supplémentaires. Elle contribue à renforcer les capacités des établissements d'enseignement postsecondaire admissibles à cerner, à évaluer et à atténuer les risques pour la sécurité de la recherche. L'investissement de près de 25 millions de dollars sera réparti entre 52 établissements.

Alloué dans le Budget 2024, le gouvernement du Canada accorde un financement supplémentaire de 353,6 millions de dollars sur cinq ans, et de 149,7 millions de dollars sur une base continue, au volet Subventions de projet supplémentaires. Ce financement supplémentaire compense les coûts indirects associés à l'augmentation du financement direct de la recherche prévue dans le Budget 2024.

Le Programme des chaires de recherche du Canada investit jusqu'à 311 millions de dollars par an pour attirer et retenir les chercheuses et chercheurs parmi les plus prometteurs et accomplis au monde. Le programme vise à faire progresser la recherche qui mène à des découvertes et à des innovations révolutionnaires dans les domaines de la santé, du génie, des sciences naturelles, et des sciences humaines.

Le Prix Robbins-Ollivier d'excellence en matière d'équité est destiné aux établissements admissibles au Programme des chaires de recherche du Canada afin qu'ils invitent des membres du corps professoral admissibles ou une équipe de membres du corps professoral admissibles qui mènent des initiatives audacieuses et potentiellement transformatrices défiant le statu quo, provoquant le changement et contrant les obstacles systémiques persistants dans l'écosystème de recherche et le milieu universitaire.

Le CRSH, par l'intermédiaire du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, administre tous ces programmes au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche du Canada (les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et lui-même).

La FCI investit dans les infrastructures de recherche des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche à but non lucratif canadiens, fournissant ainsi aux chercheuses et chercheurs les outils nécessaires pour devenir des leaders sur la scène mondiale. Par l'intermédiaire du Fonds des leaders John R. Evans, la FCI soutient les infrastructures de recherche dont les titulaires de chaire de recherche du Canada ont besoin pour faire avancer leurs travaux.

