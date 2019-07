Le gouvernement du Canada dévoile l'affiche de la Semaine des vétérans 2019 soulignant le 75e anniversaire de la campagne d'Italie

L'affiche rend hommage à la contribution des Canadiens à l'effort de guerre des Alliés en Italie, ainsi qu'aux femmes qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale

HAMILTON, ON, le 27 juill. 2019 /CNW/ - Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des Canadiens de tous les horizons ont accompli beaucoup de choses et ont fait de nombreux sacrifices dans la lutte pour les droits et libertés dont nous jouissons aujourd'hui. À l'occasion du 75e anniversaire de la campagne d'Italie, un hommage est rendu aux plus de 93 000 Canadiens qui ont pris part à cette lutte déchirante, une étape importante qui a contribué à remporter la victoire en Europe en mai 1945.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a dévoilé l'affiche officielle de la Semaine des vétérans 2019 commémorant la campagne d'Italie qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sur l'affiche, on peut voir le lieutenant (à la retraite) Maxine Llewelyn Bredt, une infirmière militaire dans le Corps de santé royal canadien qui aidait à soigner les malades et les blessés pendant la campagne d'Italie. Une photo de Mme Bredt dans son ancien uniforme est superposée à une photo historique montrant des soldats du Princess Patricia's Canadian Light Infantry dans la ville sicilienne d'Agira après sa capture en juillet 1943.

Le ministre MacAulay a dévoilé l'affiche au lieu historique national du NCSM Haida, un lieu approprié puisque le dévoilement coïncide avec l'exposition d'un jour de Parcs Canada intitulée Femmes à la guerre en hommage aux femmes qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. L'exposition comprenait des artéfacts historiques, des photos et des interprètes costumés qui mettaient de l'avant la contribution des femmes dans l'armée, dans les usines de munitions et sur le front intérieur.

« Pendant plus d'un an et demi, les soldats canadiens ont combattu depuis les débarquements en Sicile jusqu'au nord de l'Italie. Leur bravoure, leur habileté et leur endurance ont ouvert la voie à la libération en Europe. Il nous incombe de veiller à ce que les récits des vétérans, comme celui de Maxine Bredt, ne sombrent pas dans l'oubli et de préserver leur héritage pour les générations à venir. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les femmes ont joué un rôle essentiel dans l'effort de guerre, en servant dans l'armée, en comblant les pénuries de main-d'œuvre et en dirigeant sur le front intérieur. L'exposition Femmes à la guerre, au lieu historique national du NCSM Haida, commémore leur importante contribution. J'encourage toute la population canadienne à en apprendre davantage sur notre histoire et à rendre hommage aux sacrifices consentis par les Canadiens et les Canadiennes pendant les Première et Seconde Guerres mondiales en visitant les lieux historiques nationaux de Parcs Canada partout au pays. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

L'année 2019 marque le 75 e anniversaire de la participation du Canada à la campagne d'Italie, laquelle a constitué une étape importante dans la libération de l' Europe .

anniversaire de la participation du Canada à la campagne d'Italie, laquelle a constitué une étape importante dans la libération de l' . Les Canadiens ont combattu en Italie pendant plus d'un an et demi, et ce, dès l'invasion alliée de la Sicile en juillet 1943.

Plus de 93 000 Canadiens ont servi en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

À la fin de la participation du Canada à la campagne d'Italie, près de 6 000 soldats canadiens avaient été tués.

Les braves Canadiens qui ont combattu en Italie faisaient partie du nombre s'élevant au-delà d'un million de Canadiens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

En plus du 75e anniversaire de la campagne d'Italie durant la Seconde Guerre mondiale, 2019 marque le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan et le 75e anniversaire du jour J, de la bataille de Normandie et de la bataille de l'Escaut.

