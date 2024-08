ROCKY POINT, PE, le 30 août 2024 /CNW/ - La présence d'un phare a longtemps été synonyme de protection et de refuge, offrant aux marins et aux communautés côtières une balise rassurante de sécurité et de confort. Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation du phare de Blockhouse Point en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

Le phare de Blockhouse Point est une tour en bois qui s'élève à 12,8 mètres (42 pieds), de forme carrée, avec une résidence de gardien de phare attenante de deux étages. Le phare a été construit en 1876 dans le cadre d'un programme fédéral visant à améliorer la sécurité maritime par la construction d'un réseau de phares côtiers. Le phare de Blockhouse Point guide les navires et les marins en toute sécurité dans le détroit de Northumberland.

Situé bien en vue à l'entrée ouest du port de Charlottetown à Rocky Point, sur la côte sud de l'Île-du-Prince-Édouard, il occupe une place centrale et représente un pôle d'attraction pour la région. Construit au cours d'une période de forte croissance économique et de prospérité au Canada et sur l'Île-du-Prince-Édouard, le phare a contribué au développement économique de Charlottetown.

Cette nouvelle désignation porte à 112 le nombre total de phares répartis dans huit provinces qui sont maintenant protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux. On compte parmi ces désignations quelques-uns des phares les plus importants du pays sur les plans architectural et historique, notamment le phare de Fisgard en Colombie-Britannique, le phare de l'île du Pot à l'Eau-de-Vie au Québec, et le phare de Point Amour à Terre-Neuve-et-Labrador, de précieux symboles du patrimoine maritime de notre pays.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en collaboration avec les groupes communautaires, les peuples autochtones et les autres ordres de gouvernement afin de faciliter la désignation des phares patrimoniaux et d'assurer leur protection pour le bénéfice et le plaisir des générations futures. Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Citations

« Le phare de Blockhouse Point, en service depuis 1876, est une balise de sécurité opportune, qui guide et réconforte tous ceux qui naviguent dans les eaux du détroit de Northumberland. Avec sa situation pittoresque et bien en vue à Rocky Point, à l'embouchure du port de Charlottetown, ce phare est un point de repère local bien connu et apprécié. Les désignations de phares patrimoniaux comme celui-ci, permettent de souligner le caractère maritime et historique de la région environnante et offrent aux visiteurs l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire commune. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le phare de Blockhouse Point a longtemps servi de balise de sécurité pour les marins et les pêcheurs. Le fait d'assurer la protection à long terme du phare de Blockhouse Point lui permettra de demeurer un symbole historique du port de Charlottetown pour les générations à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En tant que l'un des plus anciens phares de l'Île-du-Prince-Édouard, le phare de Blockhouse Point représente un élément important de l'histoire de l'île et se trouve dans un endroit d'une grande importance historique et culturelle pour le peuple mi'kmaq. La désignation du phare de Blockhouse Point reconnaît cette riche histoire et assure sa conservation pour les générations actuelles et futures. »

Tyler Gould

Directeur du développement économique, Première Nation d'Abegweit

« Les phares sont des symboles intemporels de l'histoire nautique. Leur présence sur nos côtes nous rappelle notre patrimoine maritime durable et nous permet de réfléchir à nos histoires communes de commerce et d'exploration maritimes. Je suis ravi que ce célèbre point de repère du port de Charlottetown soit officiellement reconnu par la désignation de phare patrimonial. »

Heath MacDonald

Député de Malpeque

Les faits en bref

La Loi sur la protection des phares patrimoniaux vise à protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable. Sous certaines conditions, les phares patrimoniaux peuvent être vendus ou transférés à d'autres ordres de gouvernement, à des organisations communautaires à but non lucratif ou à des particuliers afin de promouvoir de nouvelles utilisations et d'assurer leur protection à long terme.

Au XIXe siècle, la vie commerciale de Charlottetown se développe considérablement. À cette époque, le port connaît une augmentation du trafic maritime, notamment des navires transatlantiques et des bateaux à vapeur côtiers. Ces navires arrivent avec des immigrants et repartent avec du bois canadien et d'autres produits d'exportation.

Le phare a été bien construit avec des matériaux locaux durables. Le bâtiment a survécu à plus de 130 ans de conditions maritimes difficiles, ce qui témoigne de la qualité du bois utilisé et du savoir-faire mis en œuvre pour sa construction.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

Document connexe

Document d'information : Phare de Blockhouse Point

Liens connexes

