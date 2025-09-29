OTTAWA, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Les actes de violence et de terrorisme n'ont pas leur place au Canada, surtout ceux qui ciblent certaines communautés pour créer un climat de peur et d'intimidation. C'est pourquoi l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique du Canada, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada a désigné le gang Bishnoi comme entité terroriste en vertu du Code criminel.

En tant qu'entité maintenant inscrite sur la liste, le gang Bishnoi répond à la définition de « groupe terroriste » selon le Code criminel du Canada. Une inscription sur la liste des entités terroristes signifie que tout bien de ce groupe au Canada (propriété, véhicules, argent) peut être bloqué ou saisie et donne aux forces de l'ordre canadiennes plus d'outils pour poursuivre en justice les infractions terroristes, y compris celles liées au financement, aux déplacements et au recrutement liés au terrorisme. À titre d'exemple, toute personne au Canada ou toute Canadienne ou tout Canadien à l'étranger qui effectue sciemment une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste ou qui sont à sa disposition commet une infraction. Il est également interdit de fournir directement ou indirectement un bien en sachant qu'il sera utilisé par un groupe terroriste ou que ce dernier en bénéficiera. L'inscription à la liste d'entités terroristes en vertu du Code criminel peut aider les agents des services frontaliers et les agents d'immigration à déterminer si une personne est jugée interdite de territoire au Canada conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Le gang Bishnoi est une organisation criminelle transnationale opérant principalement à partir de l'Inde. Ce gang est présent au Canada et est actif dans les régions où vivent d'importantes communautés de la diaspora. Le gang Bishnoi se livre à des meurtres, des fusillades et des incendies criminels, et sème la terreur dans ces communautés en ayant recours à activités d'extorsion et d'intimidation. Ce gang crée un climat d'insécurité pour ces communautés sud-asiatiques en s'en prenant à elles, ainsi qu'à leurs membres éminents de la communauté, aux entreprises et aux figures culturelles de la communauté. L'inscription du gang Bishnoi à la liste d'entités terroristes aidera les agences canadiennes de sécurité, de renseignement et d'application de la loi à combattre les crimes commis par ce gang et à rendre les communautés plus sûres.

Citations

« Chaque personne au Canada a le droit de se sentir en sécurité chez elle et dans sa communauté, et en tant que gouvernement, c'est notre responsabilité fondamentale de les protéger. Certaines communautés ont été ciblées par le terrorisme, la violence et l'intimidation par le gang Bishnoi. L'inscription de ce groupe de terroristes criminels à la liste des entités terroristes mettra à notre disposition des outils plus puissants et efficaces pour mettre fin à leurs crimes. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Avec l'ajout de cette organisation, il y a maintenant 88 entités terroristes inscrites sur la liste en vertu du Code criminel .

. Il existe plusieurs infractions dans le Code criminel qui concernent la conduite liée à des groupes terroristes. Par exemple, le Code criminel interdit toute activité liée à tout bien (y compris de l'argent) détenu ou contrôlé par des groupes terroristes, ou de fournir des biens ou des services financiers (tels que des services offerts par les banques et les entreprises de services financiers) qui pourraient bénéficier à un groupe terroriste ou être utilisés par un groupe terroriste.

qui concernent la conduite liée à des groupes terroristes. Par exemple, le interdit toute activité liée à tout bien (y compris de l'argent) détenu ou contrôlé par des groupes terroristes, ou de fournir des biens ou des services financiers (tels que des services offerts par les banques et les entreprises de services financiers) qui pourraient bénéficier à un groupe terroriste ou être utilisés par un groupe terroriste. En tant que service national de police du Canada, la GRC est responsable de prévenir et de détecter les activités criminelles liées au terrorisme au Canada et d'enquêter sur ces dernières tout en respectant les droits et libertés personnels. L'inscription à la liste d'entités terroristes est un outil important qui appuie les enquêtes criminelles et renforce la capacité de la GRC à prévenir et à perturber les activités terroristes au Canada.

