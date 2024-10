Le gouvernement du Canada désigne la Colored Hockey League of the Maritimes comme un événement historique national

La Colored Hockey League of the Maritimes illustre bien la manière dont les communautés afro-canadiennes des Maritimes ont lutté pour l'égalité dans le sport et ont utilisé le hockey pour faire avancer le changement social au Canada.

GATINEAU, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de la Colored Hockey League of the Maritimes à titre d'événement historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Timbre commémorant l’histoire des Noirs : championnat de hockey noir, 2020 © Société canadienne des postes/Bibliothèque et Archives Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

En 1895, les dirigeants baptistes noirs de Halifax créent trois équipes de hockey, les Eurekas, les Jubilees et les Stanleys, dans l'espoir d'attirer les jeunes hommes d'origine africaine au culte dominical et de susciter un sentiment de fierté au sein de la communauté. Cette petite ligue locale deviendra bientôt la Colored Hockey League of the Maritimes (CHLM), une ligue compétitive composée uniquement de Noirs de Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, qui sera la seule ligue composée uniquement de Noirs dans l'histoire du Canada. À cette époque, le racisme contre les Noirs influence les quelques ligues de hockey existantes, ce qui les enjoint à exclure/empêcher les joueurs noirs de se joindre à leurs équipes. En parallèle, la ligue et ses joueurs se heurtent à de nombreux obstacles, notamment l'accès limité aux patinoires intérieures et le temps de jeu. Pour le dire clairement, les matchs de la CHLM se déroulent souvent dans de mauvaises conditions.

Cependant, des centaines d'hommes déterminés continueront à jouer dans la ligue tout au long de ses 30 années d'existence, pour le plus grand plaisir de larges foules multiraciales. Ils impressionneront les grands journalistes par leur rapidité, leur physique et leur sens de l'innovation, autant de caractéristiques qui feront la réputation de la CHLM. C'est dans cette ligue que de nombreuses techniques fondamentales, telles que le lancer frappé et le style papillon du gardien de but, feront leur apparition. La ligue sera un moyen efficace d'entamer le changement social et de promouvoir l'égalité pour la communauté noire de la Nouvelle-Écosse tout au long de son existence.

La CHLM a traversé plusieurs obstacles. Elle s'est notamment retrouvée contrainte de suspendre ses activités et de les reconstruire, car beaucoup de ses membres ont servi à l'étranger pendant la Première Guerre mondiale. Malgré cette détermination, le racisme persistant auquel la ligue et ses joueurs sont confrontés sur la glace et en dehors, ainsi que des facteurs économiques et les efforts de guerre conduisent finalement à la dissolution de la ligue en 1925. Les joueurs de la CHLM ont inspiré des générations de jeunes Noirs, les incitant à perfectionner leurs compétences athlétiques et, par la suite, à participer à des compétitions de haut niveau.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer la désignation de la Colored Hockey League of the Maritimes comme événement historique national. L'histoire de cette ligue et de ses joueurs illustre de manière remarquable les nombreuses façons dont la communauté noire de Nouvelle-Écosse a œuvré à la promotion de l'égalité dans les Maritimes et témoigne de l'héritage durable du patrimoine noir au Canada. En commémorant les événements historiques nationaux, comme la Colored Hockey League, nous mettons en lumière des moments majeurs dans l'histoire du Canada et montrons les diverses perspectives et expériences des habitants du Canada à travers le temps ».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La désignation par le gouvernement du Canada de la Colored Hockey League of the Maritimes (CHLM) comme un événement historique national établit son importance dans l'histoire du hockey canadien. La ligue, grâce à ses joueurs très talentueux, qui défiaient les mythes racistes établis quant à leurs capacités et à leur intelligence à jouer au hockey, a contribué à révolutionner le jeu tel que nous le connaissons aujourd'hui avec son style et ses innovations, comme le style papillon du gardien de but et le lancer frappé. Cette désignation offre une excellente occasion pour tous les Canadiens d'en apprendre davantage sur l'histoire de la CHLM ».

Bob Dawson, journaliste sportif, consultant en gestion de la diversité et historien du hockey noir

Sous la direction de James A. R. Kinney et James Robinson Johnston , pionniers du début du XX e siècle pour la promotion et l'égalité de la communauté noire de la Nouvelle-Écosse, la ligue a servi de moyen pour opérer un changement social.

et , pionniers du début du XX siècle pour la promotion et l'égalité de la communauté noire de la Nouvelle-Écosse, la ligue a servi de moyen pour opérer un changement social. Les matchs de la CHLM ont attiré des foules nombreuses et multiraciales et ont fait l'objet d'une couverture médiatique. En 1905-1906, cependant, un conflit majeur oppose les dirigeants de la communauté afro-canadienne aux propriétaires fonciers et à l'administration de Halifax lorsque les compagnies ferroviaires veulent faire passer des voies ferrées à travers la communauté balnéaire d'Africville, ce qui fait perdre du temps de jeu à la CHLM.

lorsque les compagnies ferroviaires veulent faire passer des voies ferrées à travers la communauté balnéaire d'Africville, ce qui fait perdre du temps de jeu à la CHLM. Le premier gardien de but des Dartmouth Jubilees, Henry Franklyn , a introduit le style papillon en 1900 et , à la même époque, Eddie Martin , des Halifax Eurekas, a commencé à utiliser le lancer frappé. C'était avant que ces techniques ne soient autorisées dans les autres ligues canadiennes et des décennies avant que le lancer frappé ne soit introduit dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

, a introduit le style papillon en , à la même époque, , des Halifax Eurekas, a commencé à utiliser le lancer frappé. C'était avant que ces techniques ne soient autorisées dans les autres ligues canadiennes et des décennies avant que le lancer frappé ne soit introduit dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une nouvelle approche globale et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

