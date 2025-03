VICTORIA, PE, le 13 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation des phares de Wrights, alignement postérieur et alignement antérieur, en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

Phare de Wrights, alignement postérieur

Construit en 1894, le phare de Wrights, alignement postérieur est un exemple de la deuxième génération de phares construits à l'Île-du-Prince-Édouard dans l'ère qui a suivi la Confédération. Il a soutenu le rôle du port de Victoria en tant que débouché maritime clé pour la partie sud-ouest de l'île. Le phare de Wrights, alignement postérieur est une tour carrée en bois de 9,75 mètres (32 pieds) conçue pour guider les navires dans le port de Victoria à partir du détroit de Northumberland. Il est situé dans une zone résidentielle et agricole mixte, à l'extrémité du chemin Beach Light, à 1,25 kilomètre à l'ouest-sud-ouest de Victoria.

Phare de Wrights, alignement antérieur

Construit en 1903, le phare de Wrights, alignement antérieur est une tour carrée en bois de 3,7 mètres (12 pieds), également conçue pour guider les navires dans le port de Victoria à partir du détroit de Northumberland. Il est situé dans un champ ouvert sur un point connu localement sous le nom de « Paul's Bluff », situé à environ un kilomètre au sud-ouest de Victoria

Ces nouvelles désignations portent à 114 le nombre total de phares répartis dans huit provinces qui sont maintenant protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux. On compte parmi ces désignations quelques-uns des phares les plus importants du pays sur les plans architectural et historique, notamment le phare de Fisgard en Colombie-Britannique, le phare de l'île du Pot à l'Eau-de-Vie au Québec, et le phare de Point Amour à Terre-Neuve-et-Labrador, de précieux symboles du patrimoine maritime de notre pays.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en collaboration avec les groupes communautaires, les peuples autochtones et les autres ordres de gouvernement afin de faciliter la désignation des phares patrimoniaux et d'assurer leur protection pour le bénéfice et le plaisir des générations futures. Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Citations

« Plus que de simples balises pour la navigation, les phares patrimoniaux font partie intégrante de l'identité maritime des Canadiens et Canadiennes. Les phares de Wrights, alignement postérieur et alignement antérieur, continuent d'être des points de repère visuels importants à l'entrée du port de Victoria. Je suis ravi d'ajouter ces deux phares de l'Île-du-Prince-Édouard à la famille des phares patrimoniaux désignés du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Cette désignation patrimoniale souligne l'importance des phares de Wrights, alignement postérieur et alignement antérieur, en tant que symboles du patrimoine maritime de Victoria. Bien que ces phares ne remplissent plus leur fonction initiale de navigation, ils restent de magnifiques points de repère à l'histoire riche, dont tout le monde peut profiter. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La désignation d'aujourd'hui célèbre le patrimoine maritime historique de l'Île-du-Prince-Édouard. Les phares de Wrights, alignement postérieur et alignement antérieur, reflètent une partie essentielle de notre histoire, reliant les communautés et les gens aux eaux qui ont contribué à façonner leur identité et qui continuent de les soutenir. »

Heath Macdonald, député de Malpeque

Les faits en bref

Les phares de Wrights, alignement postérieur et alignement antérieur, sont deux des six phares situés près du port de Victoria , tous datant du milieu à la fin du XIX e siècle.

, tous datant du milieu à la fin du XIX siècle. La Loi sur la protection des phares patrimoniaux vise à protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable. Sous certaines conditions, les phares patrimoniaux peuvent être vendus ou transférés à d'autres ordres de gouvernement, à des organisations communautaires à but non lucratif ou à des particuliers afin de promouvoir de nouvelles utilisations et d'assurer leur protection à long terme.

vise à protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable. Sous certaines conditions, les phares patrimoniaux peuvent être vendus ou transférés à d'autres ordres de gouvernement, à des organisations communautaires à but non lucratif ou à des particuliers afin de promouvoir de nouvelles utilisations et d'assurer leur protection à long terme. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

