OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a déposé au Parlement les plans ministériels pour 2026-2027 au nom de 91 ministères et organismes.

Les plans ministériels décrivent comment chaque ministère appuiera les objectifs du gouvernement au cours du prochain exercice. Ils mettent en évidence les priorités, les activités clés et les résultats que les ministères ont l'intention d'atteindre pour les Canadiennes et les Canadiens dans le cadre d'un large éventail de mandats.

Les plans ministériels, qui font partie de la série de documents budgétaires, aident les Canadiennes et les Canadiens à comprendre comment les fonds publics seront utilisés pour fournir des services et produire des résultats pour la population. Cette année, les plans ministériels fournissent également des détails supplémentaires sur la manière dont les ministères mettent en œuvre les économies réalisées grâce à l'Examen exhaustif des dépenses, qui totaliseront 13 milliards de dollars par an d'ici 2028-2029.

Les progrès réalisés par rapport aux plans ministériels sont présentés dans les rapports sur les résultats ministériels, qui sont déposés après la fin de l'exercice.

Citation

« La fonction publique du Canada joue un rôle clé dans le soutien apporté aux collectivités et contribue à la vigueur de notre pays. Les plans ministériels donnent aux Canadiennes et aux Canadiens un aperçu des priorités et des travaux des organisations fédérales pour l'année à venir. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

Faits saillants

La série de documents budgétaires comprend les plans ministériels, les rapports sur les résultats ministériels, le budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des dépenses.

Les données tirées du budget des dépenses et d'autres rapports provenant de l'ensemble du gouvernement sont également accessibles dans l'InfoBase du GC.

Les économies réalisées grâce à l'Examen exhaustif des dépenses sont décrites dans ces plans pour les ministères participants.

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SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

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