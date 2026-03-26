OTTAWA, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, j'ai déposé le rapport sur l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique du Canada pour l'exercice 2024-2025. Il s'agit du 33e rapport sur les progrès réalisés en matière d'équité en matière d'emploi au sein de l'administration publique centrale.

Le rapport fait état de progrès continus dans la représentation des groupes visés par l'équité en matière d'emploi. Notamment, le personnel noir de la fonction publique est de plus en plus représenté dans les échelles salariales plus élevées, un plus grand nombre de personnes occupant des postes de cadres de direction se sont identifiées comme étant noires, et la représentation des personnes en situation de handicap a légèrement augmenté par rapport à l'exercice précédent.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à favoriser un milieu de travail diversifié, sain et inclusif pour l'ensemble des fonctionnaires. Chaque personne employée à la fonction publique mérite un milieu de travail où elle se sent en sécurité, incluse et appuyée. Je suis encouragé par les progrès réalisés à ce jour, mais je reconnais qu'il faut prendre des mesures soutenues pour continuer de bâtir une fonction publique fédérale où tout le monde peut s'épanouir pleinement. »

Faits en bref

La Loi sur l'équité en matière d'emploi est un élément clé du cadre législatif pour l'équité dans la fonction publique. En vertu de la Loi , l'employeur est tenu de mesurer les progrès réalisés sur le plan de la représentation et d'améliorer continuellement l'équité en matière d'emploi en milieu de travail.

est un élément clé du cadre législatif pour l'équité dans la fonction publique. En vertu de la , l'employeur est tenu de mesurer les progrès réalisés sur le plan de la représentation et d'améliorer continuellement l'équité en matière d'emploi en milieu de travail. L'Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion, publié en 2021, a exhorté la fonction publique fédérale à examiner le « le traitement injuste des personnes de race noire, d'autres groupes racisés et des Autochtones dans notre société » et à prendre des mesures en conséquence. Dans le cadre de sa réponse, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) publie des données sur le personnel noir dans son rapport annuel sur l'équité en matière d'emploi depuis 2022.

Les données sur la représentation interne des Autochtones, des personnes en situation de handicap et des membres de minorités visibles reposent sur l'auto-identification volontaire de fonctionnaires appartenant à au moins un groupe visé par l'équité en matière d'emploi.

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SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

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