OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le budget de 2025 concrétise les engagements pris dans le cadre de l'Examen exhaustif des dépenses visant à moderniser le gouvernement, à améliorer l'efficacité, à obtenir de meilleurs résultats et à offrir de meilleurs services aux Canadiennes et Canadiens.

Afin de gérer la réduction des effectifs au moyen de départs volontaires dans la mesure du possible, le gouvernement a mis en place l'Incitation à la retraite anticipée. Dans le cadre de ce programme, les fonctionnaires admissibles peuvent demander à prendre leur retraite avec une pension immédiate calculée en fonction de leurs années de service, sans réduction pour retraite anticipée.

À la suite de l'adoption de la Loi d'exécution du budget, la période pour présenter une demande dans le cadre de l'Incitation à la retraite anticipée est désormais ouverte jusqu'au 24 juillet 2026. Les fonctionnaires admissibles recevront une lettre contenant les instructions sur la façon de présenter leur demande.

Citation

« Comme il est proposé dans le budget de 2025, les réductions d'effectifs seront gérées, dans la mesure du possible, au moyen de l'attrition et de départs volontaires. Le programme d'Incitation à la retraite anticipée va de l'avant en mettant l'accent sur des options volontaires et structurées permettant aux fonctionnaires de prendre une retraite anticipée en toute transparence et prévisibilité. »

L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

Faits en bref

Le régime de retraite de la fonction publique est conçu pour fournir aux fonctionnaires un revenu de retraite payable à vie. Les prestations de retraite sont calculées en fonction du salaire du ou de la fonctionnaire, de ses années de service ouvrant droit à pension, de son âge et du motif de cessation d'emploi.

Normalement, lorsqu'une personne prend sa retraite de la fonction publique avant d'avoir satisfait aux exigences en matière d'âge et d'années de service nécessaires pour recevoir une pension immédiate, sa pension est réduite de façon permanente de 5 % pour chaque année de retraite anticipée. Par exemple, si elle prend sa retraite 5 ans avant d'avoir satisfait aux exigences, sa pension sera réduite de 25 %.

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SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

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