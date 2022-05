Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) restaurera la place George-V, située devant le Manège militaire Voltigeurs de Québec, afin de mieux concilier sa vocation militaire et son utilisation pour la tenue de grands événements auxquels participent chaque année de nombreux citoyens et touristes.

À la suite d'un appel d'offres, SPAC a attribué un contrat d'une valeur de 930 191 $ (taxes incluses) à OPTION aménagement Inc., CIMA + SENC, en consortium, pour détailler le concept, réaliser les plans et devis et assurer la surveillance de chantier lors des travaux de restauration. SPAC a également attribué un contrat d'une valeur de 6,4 millions de dollars (taxes incluses) à SAHO Construction Inc. pour réaliser les travaux d'aménagement.

À compter de 2023, la place George-V offrira une vaste esplanade, en partie gazonnée et en partie pavée, qui sera mieux adaptée pour la tenue de grands événements publics. Une nouvelle allée piétonnière commémorative facilitera le déplacement entre les différents secteurs entourant la place George-V. Au centre de cette allée, on retrouvera les quatre monuments commémoratifs qui sont actuellement répartis sur la place. Les citoyens pourront également profiter du mobilier urbain qui y sera installé.

Ce projet sera réalisé dans le respect du développement durable en prévoyant notamment une stratégie de réduction des îlots de chaleur et une gestion efficace des eaux pluviales.

Citations

« Aujourd'hui, nous soulignons le début des travaux de restauration de la place George-V qui permettront d'assurer la pérennité de cet important lieu de rassemblement et de commémoration. La place George-V sera réaménagée de façon optimale afin de répondre à la fois aux besoins des militaires et de l'industrie événementielle qu'à ceux des festivaliers, des amateurs d'histoire et de patrimoine et du grand public. Ce projet de réaménagement constitue la dernière étape de la mise en valeur complète du lieu historique national du Manège-militaire-Voltigeurs-de-Québec, après la reconstruction de ce dernier, en 2018. La place, réaménagée dans l'esprit du développement durable, sera prête à accueillir le public dès l'été 2023.

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le projet de réaménagement de ce magnifique site aura un impact fort positif sur la signature visuelle de la ville et aura des retombées sur l'économie régionale. La nouvelle place George-V permettra de mieux accueillir nos grands événements culturels et sportifs qui sont une vitrine exceptionnelle pour la ville de Québec. Cette restauration permettra également de mettre en valeur son importante vocation commémorative militaire. Il s'agit là d'un autre exemple que le gouvernement du Canada a à cœur de travailler avec ses partenaires municipaux et corporatifs afin d'améliorer ses infrastructures au bénéfice de tous les utilisateurs. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé et député de Québec

Les faits en bref

Pour mettre au point le concept de restauration, SPAC a consulté la Défense nationale, la Ville de Québec ainsi que des représentants de plusieurs grands utilisateurs du site, tels que les promoteurs d'événements et de festivals, afin de connaître leurs besoins.





Avant l'incendie du Manège militaire Voltigeurs de Québec de 2008, la place George-V était principalement utilisée par la Défense nationale comme lieu de commémoration et pour la tenue d'activités protocolaires d'ordre militaire.





La place George-V est intimement liée au Manège militaire, tel que reconnu par différentes désignations patrimoniales. Après l'incendie de 2008, le Manège militaire a été reconstruit en un édifice alliant patrimoine et modernité, en 2018.

