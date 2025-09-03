TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Des catastrophes récentes, comme le feu de forêt de Lytton en 2021, l'ouragan Fiona en 2022, les feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest en 2023 et les intenses saisons de feux de forêt de 2024 et 2025 ont montré à quel point les travaux de rétablissement peuvent être difficiles. La planification des activités de rétablissement en amont, idéalement, avant même qu'une catastrophe ne se produise, peut être très utile. Cela permet aux communautés de se reconstruire plus rapidement et de prendre des mesures visant à réduire les risques futurs lors des travaux de reconstruction, et aux entreprises de reprendre leurs activités plus tôt.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et Paul Kovacs, fondateur et directeur général de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC), ont annoncé l'inauguration du Centre canadien pour le rétablissement et la résilience, situé au Centre d'exposition sur la résilience aux catastrophes de l'IPSC, à Toronto.

En tirant parti de leur expertise complémentaire en matière de reprise après sinistre, de réduction des risques et de résilience, Sécurité publique Canada et l'IPSC travailleront ensemble par le biais du Centre canadien pour le rétablissement et la résilience afin d'aider les communautés à planifier leurs activités de rétablissement pour qu'elles puissent se remettre plus rapidement d'aplomb et reconstruire d'une manière qui les rendra plus sûres et plus résilientes à l'avenir. Le Centre offre les éléments suivants :

Des experts aidant les communautés à planifier leurs activités de rétablissement, à surmonter les difficultés et à renforcer leur résilience avant ou après une catastrophe;

De l'aide sous forme de conseils spécialisés, de ressources pratiques et de formations en vue de favoriser un rétablissement résilient et de développer les connaissances et les pratiques aidant les communautés à se reconstruire de manière à réduire les risques futurs;

Une approche cohérente en matière de rétablissement tenant compte des risques et tirant parti des possibilités offertes par les catastrophes pour accroître la résilience face aux catastrophes futures.

En offrant le soutien d'experts et des outils pratiques en matière de planification d'activités de rétablissement, le Centre canadien pour le rétablissement et la résilience aidera les communautés à se rétablir plus rapidement et de manière plus résiliente et à mieux se préparer aux catastrophes futures.

Citations

« Les Canadiens vivent chaque jour avec les effets des changements climatiques. Lorsqu'une catastrophe survient, ils peuvent compter sur nous -- de la première intervention jusqu'à la reconstruction. Le nouveau Centre canadien pour le rétablissement et la résilience offrira des conseils d'experts, des outils pratiques et un soutien direct pour garantir que les efforts de rétablissement soient rapides, coordonnés et axés sur la sécurité des personnes. Il s'agit de reconstruire de manière à protéger les communautés aujourd'hui et à les renforcer pour l'avenir. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Alors que la fréquence et la gravité des catastrophes climatiques augmentent, les communautés du Canada doivent s'adapter rapidement à ces nouvelles réalités. La création du Centre canadien pour le rétablissement et la résilience aidera à répondre à ce besoin en renforçant les communautés, en protégeant notre économie et en bâtissant un avenir plus sûr et plus durable pour les générations à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Centre canadien pour le rétablissement et la résilience reflète l'engagement de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques à aider les collectivités non seulement à se rétablir après une catastrophe, mais aussi à réduire les risques futurs. Le Centre offrira des outils pratiques, mobilisera un réseau de professionnels du rétablissement et de la résilience et aidera les collectivités à développer une résilience à long terme, avant et pendant le rétablissement. »

- Paul Kovacs, directeur général, Institut de prévention des sinistres catastrophiques

