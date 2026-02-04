L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annonce la création du Conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion

GATINEAU, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ -Dans le monde plus dangereux et divisé que l'on connaît, le moment est venu de concentrer nos efforts sur le renforcement des liens qui unissent notre société. À mesure que la population canadienne se diversifie, il devient de plus en plus important de favoriser l'engagement communautaire et civique ainsi qu'un sentiment d'appartenance à la collectivité.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé la création du Conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion. Ce conseil sera composé de Canadiennes et Canadiens éminents issus du milieu universitaire, d'experts et de leaders communautaires. Il aura pour mission de favoriser la cohésion sociale, de rassembler la population autour d'une identité commune, de lutter contre le racisme et la haine sous toutes leurs formes, et d'aider à orienter les efforts du gouvernement du Canada.

En tant que comité consultatif créé par le ministre désigné responsable de la Loi sur le multiculturalisme canadien, le Conseil offrira des recommandations au ministre.

Parmi les principales responsabilités du Conseil, mentionnons les suivantes :

Consulter et établir des partenariats avec les communautés d'un océan à l'autre afin de jeter des ponts entre les communautés et de lutter contre toutes les formes de racisme et de haine, notamment l'antisémitisme et l'islamophobie.

Réunir les mesures, la société civile et les organisations œuvrant en faveur de la cohésion sociale afin de favoriser une plus grande collaboration, de réduire les chevauchements et de mieux coordonner les efforts déployés à l'échelle du Canada pour protéger les droits et favoriser l'inclusion sociale.

Établir un réseau de leaders de confiance issus de toutes les communautés - y compris la société civile, le milieu universitaire, les jeunes leaders et les peuples autochtones - afin de fournir des conseils d'experts pour orienter les travaux du Conseil et promouvoir les objectifs communs de protection des droits, d'égalité et d'inclusion dans toutes les communautés.

Fournir des rapports, des études et d'autres conseils détaillés en appui au ministre.

Tenir des consultations puis élaborer et promouvoir un discours commun favorisant la confiance, le sentiment d'appartenance et la compréhension au sein des communautés.

Travailler de concert avec les peuples autochtones à l'atteinte de ces objectifs.

Le nom des membres du Conseil consultatif sera dévoilé plus tard.

Citations

« Le nouveau Conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion contribuera à bâtir un Canada plus inclusif et plus uni, un Canada fondé sur nos valeurs communes, qui mise sur l'engagement communautaire et qui est enraciné dans la conviction que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. En renforçant notre confiance mutuelle, l'unité, le respect et la solidarité, nous pouvons faire en sorte que chaque personne se sente incluse et valorisée, et que les droits et l'égalité de tout le monde au Canada soient protégés. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Le Conseil renforcera et appuiera la mise en œuvre continue de Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et du Plan d'action canadien de lutte contre la haine.

Liens connexes

Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/lutte-racisme-discrimination/strategie-canadienne-lutte-racisme.html

Plan d'action canadien de lutte contre la haine https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/lutter-contre-haine/plan-action.html

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]