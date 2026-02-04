Le secrétaire d'État van Koeverden représentera le gouvernement du Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026

GATINEAU, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), sera en Italie pour encourager les membres de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

Le secrétaire d'État assistera à la cérémonie d'ouverture, avant d'applaudir Équipe Canada tout au long des compétitions. Durant sa visite, il prendra également part à des rencontres bilatérales avec ses homologues internationaux et divers partenaires.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 auront lieu du 6 au 22 février. Quelque 2 900 athlètes en provenance de 90 pays participeront aux compétitions.

Tout au long des Jeux, les journalistes qui souhaitent obtenir une entrevue avec le secrétaire d'État sont priés de soumettre une demande à [email protected] en indiquant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent.

