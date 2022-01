REGINA, SK, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Dans un contexte où le Canada s'efforce de créer un avenir sans émissions nettes de carbone, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), investit dans les collectivités touchées par la transition visant l'élimination de l'électricité produite au charbon. La transition vers une économie à faibles émissions de carbone est une étape nécessaire pour protéger le climat et créer une économie plus durable en Saskatchewan et partout au Canada. Le gouvernement du Canada veille à ce que cette transition soit équitable pour les travailleurs et les collectivités qui ont un lien économique étroit avec l'extraction de charbon et la production d'électricité au charbon.

Depuis 2018, PrairiesCan, anciennement Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), collabore avec les collectivités du Sud-Est de la Saskatchewan pour cibler les investissements financiers qui misent sur les forces régionales et favorisent l'innovation. Un soutien est accordé aux administrations locales et municipales, aux organismes communautaires et aux établissements d'enseignement locaux pour aider les collectivités, ce qui permet aux résidents de poursuivre leur carrière et de continuer à jouir d'une qualité de vie élevée pour les générations à venir. À ce jour, plus de 6 millions de dollars ont été investis dans les collectivités de la Saskatchewan.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé aujourd'hui un financement supplémentaire de 13 698 946 $ pour 11 projets en Saskatchewan. Ces fonds sont accordés dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) et du fonds d'infrastructure de l'ICTC, administrés par PrairiesCan en collaboration avec Infrastructure Canada.

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutiendra les projets suivants :

La municipalité de Coronach a reçu :

a reçu : 5 889 765 $ pour remplacer les conduites d'eau et réparer les routes et les trottoirs dans le principal quartier des affaires de Coronach ;

213 000 $ pour embaucher un gestionnaire chargé de mettre en place le centre d'affaires de Coronach en partenariat avec Conexus Credit Union;

556 000 $ en fonds supplémentaires pour un projet existant visant à soutenir les initiatives de transition pour l'industrie du charbon de Coronach ;

65 000 $ en fonds supplémentaires pour un projet existant visant à élaborer une analyse économique des progrès touristiques, agroalimentaires et en matière d'énergie à Coronach .

. La municipalité de Bengough a reçu 261 900 $ pour améliorer le terrain de camping afin d'élargir les occasions de tourisme au parc régional de Bengough ,

a reçu 261 900 $ pour améliorer le terrain de camping afin d'élargir les occasions de tourisme au parc régional de , La municipalité rurale de Coalfields a reçu 3 022 011 $ pour améliorer la route de section principale 605 et en paver une partie.

a reçu 3 022 011 $ pour améliorer la route de section principale 605 et en paver une partie. La Ville d'Estevan a reçu 165 000 $ pour créer un plan de configuration conceptuel du centre-ville et tenir des consultations publiques.

a reçu 165 000 $ pour créer un plan de configuration conceptuel du centre-ville et tenir des consultations publiques. La municipalité de Rockglen a reçu 2 140 000 $ pour remplacer les infrastructures d'eau et d'égouts, ainsi que pour renouveler la couche de surface des routes et restaurer un mur de soutènement dans le quartier central des affaires de la ville.

a reçu 2 140 000 $ pour remplacer les infrastructures d'eau et d'égouts, ainsi que pour renouveler la couche de surface des routes et restaurer un mur de soutènement dans le quartier central des affaires de la ville. La Sunrise Community Futures Development Corporation a reçu 361 270 $ pour aider les entreprises dans le Sud-Est de la Saskatchewan à créer des plateformes et des stratégies de commerce en ligne

a reçu 361 270 $ pour aider les entreprises dans le Sud-Est de la à créer des plateformes et des stratégies de commerce en ligne La municipalité de Willow Bunch a reçu 75 000 $ pour procéder à une évaluation d'un bâtiment municipal en vue d'une éventuelle utilisation commerciale.

a reçu 75 000 $ pour procéder à une évaluation d'un bâtiment municipal en vue d'une éventuelle utilisation commerciale. La municipalité rurale de Willow Bunch a reçu 950 000 $ pour installer des conduites d'eau et d'égouts dans le parc régional Jean-Louis Légaré.

Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement du Canada renforce les Prairies en développant une économie durable et propre, tout en renforçant l'infrastructure et en créant de nouveaux emplois et des possibilités de perfectionnement des compétences pour la main-d'œuvre de la Saskatchewan.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît qu'un environnement sain et une économie forte vont de pair. Grâce à ce financement, ainsi qu'à l'innovation et au leadership à l'échelle locale, les travailleurs et les collectivités liées à l'économie du charbon continueront d'avoir accès à de nouvelles possibilités. Notre gouvernement continuera à soutenir les Canadiens touchés par l'élimination progressive du charbon, contribuant ainsi à bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le financement que nous avons reçu dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon a permis à la Ville de Coronach de réaliser un important projet d'infrastructure et de trouver des possibilités d'emploi pour sa main-d'œuvre qualifiée. Ces fonds nous aideront également à poursuivre nos efforts pour atténuer les effets de l'abandon de l'électricité au charbon et les pertes d'emplois potentielles. Grâce au financement de PrairiesCan et à l'expertise de la Saskatchewan Economic Development Alliance, Coronach a lancé le partenariat économique régional South Saskatchewan Ready, qui regroupe neuf collectivités touchées par l'élimination progressive du charbon. Grâce à cette collaboration et au soutien de PrairiesCan, nous serons mieux préparés à accueillir de nouvelles industries, à attirer des résidents et à créer des possibilités pour nos résidents et nos entreprises. »

- Catherine MacKay-Wilson, municipalité de Coronach, directrice municipale

Faits en bref

L'investissement d'aujourd'hui porte à près de 20 millions de dollars le financement total pour la transition équitable des collectivités dépendantes du charbon en Saskatchewan .

. Le budget de 2018 a affecté des fonds à DEO pour soutenir des activités visant à aider les collectivités dépendantes du charbon à s'adapter à la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. DEO a reçu 25 millions de dollars pour des projets communautaires en Alberta et en Saskatchewan .

vers une économie à faibles émissions de carbone. DEO a reçu 25 millions de dollars pour des projets communautaires en et en . Le financement de projets d'infrastructure dans les collectivités touchées a été annoncé dans le cadre du budget de 2019. DEO a reçu 105 millions de dollars pour élaborer d'autres projets d'infrastructure dans le cadre du fonds d'infrastructure de l'ICTC, en collaboration avec Infrastructure Canada.

PrairiesCan travaille en étroite collaboration avec le secteur de l'énergie à faibles émissions de carbone de Ressources naturelles Canada (RNCan), Division des politiques énergétiques et environnementales, afin de donner régulièrement des nouvelles sur le travail entrepris pour soutenir les collectivités et les travailleurs touchés.

(RNCan), Division des politiques énergétiques et environnementales, afin de donner régulièrement des nouvelles sur le travail entrepris pour soutenir les collectivités et les travailleurs touchés. PrairiesCan travaille activement avec les collectivités touchées pour trouver de nouvelles possibilités économiques et élaborer des projets d'infrastructure économique visant à soutenir la transition des Canadiens travaillant dans l'industrie du charbon dans l'Ouest canadien.

