Renforcer l'excellence en recherche dans les domaines prioritaires au bénéfice de la population canadienne

GATINEAU, QC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de soutenir l'avancement de la science en investissant dans des projets d'élaboration d'installations scientifiques polyvalentes, novatrices et propices à la collaboration de calibre mondial, dans le cadre de la stratégie Laboratoires Canada.

La stratégie Laboratoires Canada vise à permettre aux scientifiques et aux chercheurs de suivre le rythme de l'évolution de la science, aujourd'hui et demain. La stratégie a été lancée dans le budget de 2018, qui comportait un investissement de 2,8 milliards de dollars pour soutenir les scientifiques fédéraux dans le travail important qu'ils font pour le Canada. Cela comprend la construction de 2 nouvelles installations dans la région de la capitale nationale (RCN), à savoir le projet TerraCanada et le projet principal du groupe Science réglementaire et Sciences pour la sécurité (SRSS).

Au terme d'un processus de demande de qualification réussi, 5 cabinets d'architectes et d'ingénieurs et 5 entreprises de gestion de la construction ont été préqualifés et ont été invités à répondre à une demande de propositions. Les entreprises doivent soumettre leur proposition d'ici juillet 2023, et l'attribution du contrat devrait avoir lieu à l'hiver 2023 à 2024.

Ces projets permettront d'offrir aux scientifiques des installations polyvalentes, ultramodernes, durables et propices à la collaboration qui viendront compléter les laboratoires et les capacités scientifiques actuels du gouvernement.

Les 2 installations seront dédiées à des domaines de recherche scientifique distincts, dont la protection de la santé humaine, végétale et animale, la salubrité des aliments, le renforcement de la préparation aux situations d'urgence, la sécurité aux frontières, le développement durable des terres et des ressources, la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et l'atténuation des dangers d'origine naturelle et humaine.

Citations

« Nous créons des laboratoires à la fine pointe de la technologie et adaptés aux besoins de demain afin d'améliorer la vie des Canadiens et Canadiennes et du monde entier. Il est essentiel d'offrir à nos scientifiques des installations modernes, durables et propices à la collaboration pour qu'ils puissent se pencher sur les grands enjeux de notre époque. Ces installations contribueront à faire avancer les priorités telles que la préparation aux situations d'urgence et le développement d'une économie à faibles émissions de carbone. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Notre gouvernement confirme son engagement à faire avancer la recherche scientifique et à stimuler la croissance économique dans la région de la capitale nationale en général, de même qu'à Barrhaven-Nepean en particulier. Ces installations seront des pôles d'excellence scientifique au Canada. Ces projets représentent un investissement essentiel pour le maintien des emplois à Barrhaven-Nepean, ainsi que le renforcement de l'économie et des infrastructures de notre collectivité. »

Chandra Arya, député de Nepean (Ontario)

Les faits en bref

Groupes scientifiques

La stratégie Laboratoires Canada prévoit l'établissement, à travers le pays, de 5 groupes scientifiques qui favoriseront les synergies entre les programmes scientifiques.

Projet principal du groupe Science réglementaire et Sciences pour la sécurité et projet TerraCanada dans la région de la capitale nationale

Le projet principal du groupe SRSS et le projet TerraCanada dans la RCN faciliteront l'intégration des capacités scientifiques complémentaires du gouvernement, grâce à des sites intégrés qui permettront à différents ministères fédéraux de collaborer plus étroitement dans un même lieu.

Les ministères à vocation scientifique du gouvernement du Canada mène actuellement leurs activités dans des installations vieilles de plus de 50 ans, dont les systèmes essentiels et l'infrastructure de soutien ont largement dépassé leur durée de vie utile.

mène actuellement leurs activités dans des installations vieilles de plus de 50 ans, dont les systèmes essentiels et l'infrastructure de soutien ont largement dépassé leur durée de vie utile. Les travaux de construction liés au site principal du groupe SRSS dans la RCN doivent commencer en 2025. Quant au site du groupe TerraCanada dans la RCN, les travaux doivent commencer en 2026.

À propos de Laboratoires Canada

Laboratoires Canada est une stratégie à long terme qui vise à dynamiser la science dans la sphère fédérale au Canada , comme le veut la vision définie à son égard. La stratégie a été lancée dans le budget de 2018, qui comportait un investissement de 2,8 milliards de dollars pour soutenir les scientifiques fédéraux dans le travail important qu'ils font pour le Canada .

, comme le veut la vision définie à son égard. La stratégie a été lancée dans le budget de 2018, qui comportait un investissement de 2,8 milliards de dollars pour soutenir les scientifiques fédéraux dans le travail important qu'ils font pour le . Services publics et Approvisionnement Canada et ses partenaires continuent de faire progresser ensemble la stratégie Laboratoires Canada. Jusqu'à présent, 1 projet a été achevé, 3 autres sont entrés en phase de construction, et 2 autres en sont au stade de la conception détaillée.

Liens connexes

