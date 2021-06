Aujourd'hui, Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 24.6 millions de dollars (taxes incluses) à CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD (CDB) INC pour des services de gestion de la construction en vue de l'élargissement du pont-jetée de Hull et de la réhabilitation du pont Union sur la traverse des Chaudières dans la région de la capitale nationale (RCN). Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus vaste visant à améliorer le transport interprovincial dans la RCN.

L'élargissement du pont-jetée de Hull permettra d'aménager des voies cyclables surélevées et continues ainsi qu'un trottoir plus large sur l'ensemble de la traverse des Chaudières, dans le cadre d'un concept de rue complète qui s'harmonisera au projet d'aménagement Zibi et avec le reste de la traverse. Les voies cyclables surélevées et l'intégration d'un nouveau système d'éclairage accroîtront la sécurité des cyclistes.

Le pont Union est une travée unique sur poutres triangulées d'acier avec un tablier en béton apparent. Il est en service depuis plus de 100 ans. Bien que le pont ait fait l'objet de plusieurs réhabilitations, bon nombre d'éléments en acier et en béton sont en fin de vie et doivent donc être réparés ou remplacés.

Les travaux se dérouleront de juillet 2021 à septembre 2022. Pendant la période de construction, la circulation sera limitée au transport en commun, à la circulation en direction nord vers Gatineau et au transport actif. Des difficultés de navettage pourraient survenir pendant (ou en raison de) ces projets de construction. Des plans ont été élaborés pour réduire au minimum les perturbations, et des renseignements seront communiqués aux navetteurs dès le début des travaux afin qu'ils puissent envisager des solutions de rechange pendant la période de construction.

Les navetteurs pourront se tenir informés des travaux effectués sur les ponts et des fermetures de voies en découlant grâce à nos plateformes de médias sociaux et à notre page Web sur les fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

Citations

« La réhabilitation du pont Union et l'élargissement du pont-jetée de Hull sur la traverse des Chaudières créeront des retombées économiques durables pour les collectivités de chaque côté de la rivière des Outaouais et, plus globalement, pour l'ensemble de la région. Le gouvernement du Canada est déterminé à continuer d'améliorer les ponts dans la région de la capitale nationale grâce au financement reçu dans le budget de 2019 et récemment alloué à Services publics et Approvisionnement Canada. Nous nous assurons que tous nos ponts sont bien entretenus et permettent une circulation efficace des personnes et des biens dans la région. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

La traverse des Chaudières est le plus vieux pont de la RCN. La traverse a été ouverte au public pour la première fois dans les années 1820. Elle unit les collectivités de Gatineau , au Québec, et d' Ottawa , en Ontario , et relie la rue Eddy, à Hull , à la rue Booth, à Ottawa .

, au Québec, et d' , en , et relie la rue Eddy, à , à la rue Booth, à . En temps normal, environ 18 000 véhicules empruntent la traverse des Chaudières chaque jour. Cela représente 9 % de la circulation automobile sur les ponts interprovinciaux de la RCN. Le pont est également utilisé par environ 10 % de tous les piétons et cyclistes qui traversent la rivière chaque jour.

En raison de la pandémie de COVID-19 actuelle, une réduction d'environ 35 % de la circulation a été observée sur tous les ponts interprovinciaux par rapport à 2019. Par conséquent, les autres ponts interprovinciaux pourront supporter le trafic des déplacements qui y seront redirigés lorsque la circulation en direction nord vers Gatineau sera fermée pendant les travaux de construction.

sera fermée pendant les travaux de construction. Afin de répondre aux objectifs du gouvernement du Canada visant à encourager le développement socio-économique des Autochtones par l'entremise d'occasions financées par le gouvernement fédéral, le contrat comprend un régime d'avantages pour les Autochtones qui procurera des avantages socio-économiques aux communautés autochtones se trouvant dans la RCN et à l'extérieur de celle-ci.

Liens connexes

Liens connexes

