OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa--Vanier--Gloucester, Ontario, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de plus de 1,6 million de dollars pour un projet du Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB) au Collège La Cité, qui vise à améliorer l'accès aux soins buccodentaires pour des populations ciblées au sein de la communauté francophone.

Ce financement permettra de mettre en place une clinique dentaire mobile équipée pour offrir des services de soins buccodentaires dans les communautés accueillant des personnes âgées et des enfants francophones. Il permettra également de créer une salle de traitement au sein de la clinique dentaire du Collège La Cité, adaptée aux enfants et adolescents neurodivergents ou ayant d'autres besoins particuliers.

Le FASB investit dans des mesures ciblées visant à combler les lacunes en matière de santé buccodentaire chez les populations vulnérables et à réduire ou éliminer les obstacles à l'accès aux soins dans les communautés nordiques, autochtones et moins bien desservies.

Ensemble, le FSAB et le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) rendent les soins buccodentaires plus abordables pour des millions de personnes au Canada. Plus de 6,5 millions de personnes bénéficient d'une couverture par le RCSD, et plus de 4,3 millions d'entre elles reçoivent déjà les soins dont elles ont besoin. Rien qu'en Ontario, cela représente plus de 2,7 millions de personnes couvertes par le régime, et plus de 1,9 million de personnes recevant des soins auprès de fournisseurs de soins buccodentaires participants. Le RCSD rend la vie plus abordable en permettant à ses membres d'économiser en moyenne 900 $ par an sur leurs soins buccodentaires.

À compter d'aujourd'hui, la période d'inscription pour l'année de prestations 2026-2027 est ouverte à tous les résidents canadiens admissibles, y compris ceux qui ont dépassé la date limite de renouvellement. Après avoir fait leur demande, les membres recevront une lettre confirmant s'ils sont admissibles à une couverture.

Pour faire une demande, consultez le site Canada.ca/dentaire.

Citations

« Cet investissement au Collège La Cité permettra d'offrir des services directement aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes ayant des besoins particuliers de la communauté francophone, tout en améliorant l'accès aux soins buccodentaires à Ottawa. Le Régime canadien de soins dentaires et l'engagement des professionnels de la santé buccodentaire partout au pays permet aux résidents canadiens admissibles de recevoir les soins préventifs dont ils ont besoin. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Ce projet du Collège La Cité est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour améliorer l'accès aux soins de santé dans nos communautés. En soutenant les francophones en situation minoritaire -- qu'il s'agisse des aînés, des enfants, des nouveaux arrivants ou des communautés autochtones -- nous contribuons à réduire les inégalités et à promouvoir des habitudes de santé durables. Cette initiative novatrice, aura un impact durable et réel pour des milliers de personnes ici à Ottawa-Vanier-Gloucester et dans l'Est de l'Ontario ! »

L'honorable Mona Fortier

Députée d'Ottawa--Vanier--Gloucester, Ontario

« Les soins dentaires ne devraient jamais être inabordables. Grâce au Régime canadien de soins dentaires, des millions de personnes au Canada ont désormais accès aux traitements dont elles ont besoin pour conserver un sourire éclatant de santé -- pour beaucoup, c'est la première fois depuis des années. Ce régime contribue à bâtir un Canada plus sain et plus équitable, une personne à la fois. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Ce financement permettra d'améliorer l'accès à des soins buccodentaires préventifs essentiel, notamment pour les aîné.e.s, les enfants, les personnes nouvellement arrivées au Canada et les communautés autochtones francophones. À La Cité, nous croyons profondément que l'éducation, l'innovation et les partenariats communautaires contribuent à transformer la santé et le bien-être des communautés francophones, particulièrement en situation minoritaire. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son appui à ce projet porteur, qui aura des retombées concrètes partout dans l'Est ontarien et au-delà. »

Lynn Casimiro

Présidente-directrice générale de La Cité.

Faits en bref

À ce jour, par l'intermédiaire du Fonds d'accès aux soins buccodentaires (FASB), Santé Canada a annoncé l'octroi de plus de 43 millions de dollars à 35 projets partout au pays.

Le FASB est un programme de subventions et de contributions géré par Santé Canada. Ce fonds vise à élargir l'accès aux soins buccodentaires en soutenant des projets qui réduisent ou éliminent les obstacles à l'accès aux soins buccodentaires pour des populations ciblées.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]