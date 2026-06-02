OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, députée de Ottawa--Vanier--Gloucester, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, sera accompagnés de Lynn Casimiro, présidente-directrice générale, Collège La Cité, pour faire une annonce concernant l'amélioration de l'accès aux soins buccodentaires.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 2 juin 2026

Heure

8 h 30 (HE)

Lieu

Collège La Cité

Clinique d'hygiène dentaire

801, promenade de l'Aviation

Ottawa (Ontario)

K1K 4R3

Pièce B1170

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]