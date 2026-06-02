/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant l'amélioration de l'accès aux soins buccodentaires à Ottawa/ English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
02 juin, 2026, 06:00 ET
OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, députée de Ottawa--Vanier--Gloucester, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, sera accompagnés de Lynn Casimiro, présidente-directrice générale, Collège La Cité, pour faire une annonce concernant l'amélioration de l'accès aux soins buccodentaires.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 2 juin 2026
Heure
8 h 30 (HE)
Lieu
Collège La Cité
Clinique d'hygiène dentaire
801, promenade de l'Aviation
Ottawa (Ontario)
K1K 4R3
Pièce B1170
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
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