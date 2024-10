CALGARY, AB, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada poursuit sa Stratégie pour un gouvernement vert et concrétise son engagement à utiliser de l'électricité entièrement propre dans les bâtiments fédéraux. La Stratégie a l'objectif de soutenir les projets d'énergie verte et de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour mener la transition énergétique du Canada.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, George Chahal, député de Calgary Skyview, a annoncé l'attribution de contrats de plus de 73 millions de dollars à hep solar et à South Head Switch Power pour l'achat de certificats d'énergie renouvelable (CER).

Grâce à ces contrats, le gouvernement du Canada se rapproche de son objectif d'être carboneutre d'ici 2050. L'annonce s'inscrit dans l'initiative d'électricité propre de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et l'engagement continu du Canada à investir dans les énergies renouvelables. Dans ces contrats, il est prévu que le gouvernement du Canada puisse acheter 100 600 CER auprès de nouvelles installations produisant de l'énergie solaire propre.

Il pourra ainsi considérer sa consommation d'électricité comme propre dans des régions où il n'existe pas encore de sources d'énergie propre et renouvelable, tout en appuyant la création de nouvelles installations énergétiques vertes. Les CER compenseront jusqu'à 32 600 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone émises par les opérations immobilières du gouvernement du Canada, ce qui équivaut aux émissions de gaz à effet de serre de plus de 9 980 voitures à essence.

De plus, ces contrats aideront à solidifier la place des entreprises autochtones dans le secteur des énergies propres et contribueront aux efforts du Canada pour renforcer les relations économiques avec les entrepreneurs autochtones. South Head Energy est une entreprise appartenant à des Autochtones, et South Head Switch Power est une coentreprise avec Switch Power inscrite au Répertoire des entreprises autochtones.

« Le gouvernement du Canada s'engage à être un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique et à investir dans les technologies vertes. Ces contrats pour des certificats d'énergie renouvelables nous rapprochent de notre objectif, veiller à ce que les immeubles fédéraux utilisent une électricité entièrement propre, tout en stimulant la croissance du secteur des énergies renouvelables. Grâce à l'écologisation des opérations du gouvernement fédéral, nous soutenons la population canadienne en créant un environnement plus sain et une économie plus forte. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et Lieutenant du Québec

« En tant que leader dans le domaine de l'énergie propre, le Canada réalise des progrès significatifs vers un avenir durable avec l'annonce de plus de 73 millions de dollars en certificats d'énergie renouvelable (CER). Cet investissement soutient notre engagement à alimenter les bâtiments fédéraux avec de l'électricité 100 % propre, à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en stimulant notre économie. Ensemble, avec nos partenaires autochtones, nous ne faisons pas qu'imaginer un avenir carboneutre d'ici 2050 ; nous le créons activement, en veillant à ce que la responsabilité environnementale et la croissance économique aillent de pair. »

George Chahal

Député fédéral de Calgary Skyview

Faits en bref

L'électricité verte est produite à partir de sources d'énergie qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Au Canada , la majorité de l'électricité propre générée dans les provinces et territoires provient de l'hydroélectricité, du nucléaire, de l'éolien et du solaire.

, la majorité de l'électricité propre générée dans les provinces et territoires provient de l'hydroélectricité, du nucléaire, de l'éolien et du solaire. Actuellement, 80 % de l'électricité consommée par le gouvernement du Canada et fournie par les réseaux provinciaux et territoriaux est propre.

et fournie par les réseaux provinciaux et territoriaux est propre. Cette initiative représente la majeure partie d'une stratégie d'approvisionnement plus vaste visant à obtenir l'équivalent de 128 000 MWh par année sous forme de certificats d'énergie renouvelable liés à une nouvelle production d'énergie propre au Canada . Le gouvernement du Canada pourra ainsi appliquer des caractéristiques environnementales à sa consommation d'électricité dans les régions où il n'existe pas encore de nouvelles sources d'énergie propre et renouvelable.

. Le gouvernement du pourra ainsi appliquer des caractéristiques environnementales à sa consommation d'électricité dans les régions où il n'existe pas encore de nouvelles sources d'énergie propre et renouvelable. Un CER équivaut à un mégawattheure (MWh) d'électricité, soit 1 000 kilowattheures (kWh). À l'aide du Calculateur des équivalences des émissions de gaz à effet de serre de Ressources naturelles Canada , nous pouvons déterminer que 100 600 CER équivalent à 100 600 000 kWh d'électricité, c'est-à-dire la quantité d'électricité qu'utilisent environ 8 768 foyers en une année.

Personnes-ressources : Guillaume Bertrand, Directeur des communications, p.i., Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 418-564-9571, [email protected]; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]