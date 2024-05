Axé sur le développement durable, le nouvel édifice logera des organisations fédérales à vocation judiciaire.

MONTRÉAL, le 17 mai 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) gère l'un des plus importants et des plus diversifiés portefeuilles de biens immobiliers au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé la construction d'un complexe qui regroupera quatre cours fédérales, soit la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale du Canada et la Cour canadienne de l'impôt, ainsi que le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ)à Montréal, à compter de 2027. Le concept architectural moderne s'intégrera harmonieusement au paysage architectural et historique du Vieux-Montréal.

La population canadienne bénéficiera ainsi d'un accès amélioré et élargi à la justice, grâce à des installations modernes, sécurisées, accessibles et améliorées au niveau numérique. En assurant une flexibilité qui permettra de répondre aux besoins d'aujourd'hui et futurs, ce nouvel édifice contribuera à une gestion efficace à long terme du portefeuille immobilier du gouvernement du Canada.

Afin de répondre aux nouvelles exigences du gouvernement en matière de développement durable, le nouveau bâtiment sera construit en visant les certifications Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Or et WELL argent.

SPAC a attribué deux contrats d'envergure pour ce projet, à la suite de processus compétitifs publics qui incluaient des exigences favorisant la participation autochtone et des femmes dans le projet.

Citations

« Grâce à des installations modernes, sécuritaires et accessibles, ce nouveau complexe judiciaire améliorera l'accès à la justice pour les Canadiennes et Canadiens et préservera l'indépendance judiciaire. Répondant à de hautes normes environnementales, ce projet démontre l'importance que notre gouvernement accorde à nos travailleurs. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Pour les années à venir, ce nouveau complexe judiciaire moderne, accessible et sécuritaire permettra aux quatre Cours fédérales de faciliter l'accès à la justice et mieux desservir la population canadienne »

Darlene Carreau

Administratrice en chef et première dirigeante du Service administratif des tribunaux judiciaires

Les faits en bref

L'édifice sera construit sur un terrain de 2 025 m 2 acquis en 2020 de la Ville de Montréal pour un montant de 8 479 406 $ (taxes incluses).

acquis en 2020 de la Ville de Montréal pour un montant de 8 479 406 $ (taxes incluses). Ce terrain est situé dans le quadrilatère bordé par la rue Notre-Dame Ouest, la place d'Armes, la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Laurent .

et le boulevard . Les quatre cours qui y seront installées sont actuellement logées à bail dans un immeuble n'appartenant pas au gouvernement du Canada .

. La gérance de construction est un mode de réalisation de projet caractérisée par la collaboration entre SPAC, l'expert-conseil en architecture et génie et le gérant de construction, qui travaillent en équipe. Ce mode de réalisation permet de gagner en efficacité et de commencer la construction avant l'achèvement des travaux de conception.

SPAC a consulté la Ville de Montréal, responsable de préserver et de maintenir le caractère patrimonial de l'arrondissement du Vieux-Montréal, ainsi que le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Un contrat, d'une valeur d'environ 13,6 M$ (taxes incluses), a été accordé à Architecture49 Inc., Perkins+Will Canada en consortium pour des services d'architecture et génie. Le consortium est responsable de la conception de l'édifice, de la préparation des plans et devis ainsi que de la surveillance durant les travaux de construction.

Un autre contrat, d'une valeur d'environ 143 M$ (taxes incluses), a été accordé à l'entreprise Pomerleau Inc. pour la gérance de construction.

Produits connexes

Fiche d'information présentant les caractéristiques de l'édifice

Complexe judiciaire fédéral à Montréal : projet de construction

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, [email protected]; Relations avec les médias - région du Québec, Services publics et Approvisionnement Canada, 514-923-6937, [email protected]