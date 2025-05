GATINEAU, QC , le 30 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans la science fédérale afin de renforcer la sécurité des systèmes de transport aérien, ferroviaire, maritime et par pipeline sur lesquels la population canadienne se fie tous les jours. Dans le cadre de la stratégie Laboratoires Canada, le gouvernement aménagera le nouveau centre du groupe scientifique Science de la sécurité et de la technologie des transports (SSTT), qui transformera la façon dont les scientifiques et les enquêteurs fédéraux collaborent en les réunissant sous un même toit.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat à Bird Construction Group Ltd. pour des services de gestion de la construction du nouveau centre SSTT, qui sera situé sur le campus principal du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), sur le chemin Montréal, à Ottawa (Ontario). Le contrat devrait atteindre une valeur d'au plus 410 millions de dollars. Le premier lot de travaux, qui comprend des services de conseil et la préparation du site, a été attribué pour un montant de 12,3 millions de dollars.

Il s'agit d'une étape importante dans l'aménagement de la nouvelle installation, une démarche qui sera réalisée en s'appuyant sur une approche collaborative dans le cadre de la stratégie Laboratoires Canada. Le centre servira d'espace commun au Bureau de la sécurité des transports du Canada et au CNRC pour mener des enquêtes approfondies et faire progresser la recherche scientifique dans le domaine de la sécurité des transports.

Les ingénieurs et les scientifiques travaillant à cette installation collaboreront avec des partenaires de l'industrie pour concevoir des technologies de sécurité de pointe et réduire les risques dans les secteurs du transport aérien, ferroviaire, maritime et par pipeline. L'installation combinera un volet d'enquêtes avec la conception et l'essai de matériaux légers de nouvelle génération pour l'aérospatiale, créant ainsi de nouvelles possibilités de collaboration et d'innovation.

Le contrat a été attribué à l'issue d'un processus d'approvisionnement ouvert et transparent. L'intégralité du contrat pourrait également comprendre plus de 40 millions de dollars en retombées économiques pour les entreprises et les communautés autochtones par l'entremise de contrats de sous-traitance, de possibilités de formation et d'emplois. Ces retombées illustrent l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la réconciliation économique par le biais d'une participation significative des Autochtones aux projets d'infrastructure fédéraux.

Cette installation est un élément clé de la stratégie Laboratoires Canada, qui transforme les infrastructures scientifiques à l'échelle nationale en des espaces sûrs, durables et flexibles qui répondent à l'évolution des besoins de la communauté scientifique fédérale du Canada, d'aujourd'hui et de demain. Les travaux de préparation en vue de la construction devraient commencer à l'automne 2025, et l'achèvement est prévu pour 2030.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape cruciale dans le programme scientifique et de recherche du Canada. En investissant dans des installations modernes comme le centre pour la science de la sécurité et de la technologie des transports, nous soutenons de multiples partenaires et objectifs scientifiques, ce qui permet aux scientifiques fédéraux de travailler dans plusieurs disciplines, de trouver des solutions innovantes et de protéger la sécurité et le bien-être de la population canadienne. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Avec ces nouvelles installations, nous franchissons une étape importante pour renforcer la sécurité des transports partout au Canada. Grâce à des technologies de pointe et à une collaboration étroite avec le Conseil national de recherches, nous serons mieux équipés que jamais pour mener, avec rigueur, les enquêtes et les travaux de recherche qui aident à prévenir des accidents. Ces investissements consolident le rôle de chef de file que le Canada occupe dans la sécurité des transports à l'échelle internationale, tout en renforçant notre capacité à suivre le rythme des progrès technologiques et à continuer de servir la population canadienne de façon efficace. »

Yoan Marier

Président du Bureau de la sécurité des transports du Canada

« La construction de cette installation moderne s'inscrit dans une vision à long terme qui consiste à réunir en un seul endroit l'expertise de pointe du Canada dans les domaines des structures aérospatiales, de l'organisation des transports et de la sécurité. Chef de file mondial de l'aviation civile, le Canada possède de solides capacités dans le secteur des transports, qu'il s'agisse de la conception, de l'innovation, de la fabrication ou des systèmes de réglementation. Le Conseil national de recherches du Canada est ravi de s'associer au Bureau de la sécurité des transports du Canada pour faire de ce groupe une réalité dans le cadre de l'initiative Laboratoires Canada. En consolidant nos capacités en transports durables et sécuritaires, nous misons sur nos forces pour assurer un avenir plus prospère et plus résilient. »

Mitch Davies

Président du Conseil national de recherches du Canada

« Ce que le gouvernement du Canada annonce aujourd'hui est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Il montre ainsi qu'il demeure engagé envers l'excellence scientifique, en l'occurrence, par l'intermédiaire de la stratégie menée par Laboratoires Canada. En finançant les installations et l'équipement scientifiques et en favorisant une plus grande collaboration, le gouvernement s'assure que les chercheurs disposent des moyens nécessaires pour réaliser des percées qui préserveront la compétitivité de l'écosystème canadien de la recherche. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Ce nouveau centre de recherche sur la sécurité des transports représente un investissement majeur dans notre communauté et dans la sécurité de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. En réunissant des experts fédéraux sous un même toit à Ottawa-Vanier-Gloucester, nous faisons progresser la science de pointe, soutenons la participation économique des Autochtones et créons des emplois de qualité ainsi que des occasions de formation. Ce projet générera des retombées durables pour notre économie et notre écosystème d'innovation, tout en ouvrant de nouvelles voies pour les jeunes et les chercheurs. »

L'honorable Mona Fortier

Députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester

Les faits en bref

Laboratoires Canada modernise les infrastructures scientifiques grâce à un investissement de 3,7 milliards de dollars, aménageant de nouveaux laboratoires pour soutenir les priorités fédérales en matière de recherche en répondant aux besoins critiques en matière d'infrastructure et de partenariat.

Le groupe SSTT est l'un des 5 groupes scientifiques nationaux qui soutiennent la recherche fondée sur les priorités du Canada en matière de sécurité, d'environnement et d'économie.

en matière de sécurité, d'environnement et d'économie. Le Cadre de conception reproductible de laboratoires (CCRL) de Laboratoires Canada servira de feuille de route pour que cette installation de 21 000 mètres carrés réponde aux besoins des scientifiques de la manière la plus efficace possible. Le CCRL garantit que les installations sont accessibles, durables et adaptables afin de répondre aux futures exigences scientifiques, technologiques et de sécurité.

Intégrant une infrastructure intelligente et adaptative, l'installation appuiera l'engagement du Canada en faveur d'un bilan carbone nul et visera à obtenir la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Or et la certification Fitwel (en anglais uniquement).

en faveur d'un bilan carbone nul et visera à obtenir la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Or et la certification Fitwel (en anglais uniquement). La conception schématique de ce projet a été réalisée par A49 et B&H, en coentreprise.

