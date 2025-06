QUÉBEC, le 25 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et député de Louis-Hébert, a annoncé aujourd'hui la formation d'un Groupe consultatif pour appuyer les efforts de réhabilitation du pont de Québec.

En novembre dernier, le gouvernement du Canada avait annoncé que les conditions nécessaires à la rétrocession du pont de Québec au gouvernement fédéral avaient été satisfaites. Le Canada est ainsi redevenu propriétaire de cette infrastructure historique et essentielle pour l'économie du Canada et du Québec. La gestion du pont de Québec a été confiée à la société d'État fédérale Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), entité responsable d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de réhabilitation du pont.

Pour appuyer PJCCI dans son mandat, le gouvernement fédéral annonce la mise en place du Groupe consultatif pour la réhabilitation du pont de Québec. L'objectif de ce groupe est de permettre à PJCCI de bénéficier d'une diversité d'expertises, d'apprendre à connaître l'environnement de Québec et ses acteurs principaux, ainsi que de faire connaitre la Société et son mandat.

Le Groupe consultatif est composé de représentants de PJCCI, de Logement Infrastructure et Collectivités Canada, du ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec, du Canadien National, des Villes de Québec et de Lévis, de la Chambre de commerce et d'industries de Québec, de la Chambre de commerce du Grand Lévis, de la Commission de la capitale nationale du Québec, du Conseil régional de l'environnement (Capitale-Nationale), du Conseil régional de l'environnement (Chaudière-Appalaches), de l'Université Laval, du Port de Québec et de deux citoyens, résidents de Québec et Lévis.

Le mandat du Groupe consultatif est d'une durée de deux ans, soit la période estimée pour élaborer le plan de réhabilitation. Une fois cette étape complétée, le maintien du groupe, dans sa forme actuelle ou revisitée, sera réévalué en fonction des besoins futurs.

« Nous sommes réjouis de souligner aujourd'hui la formation de ce Groupe consultatif sur la réhabilitation du pont de Québec dont les membres, qui sont bien au fait des besoins et attentes de la collectivité, contribueront à appuyer PJCCI dont le mandat est d'assurer la pérennité de cette infrastructure historique et essentielle pour les résidents de Québec et Lévis, mais aussi pour l'économie du Canada et du Québec. »

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et député de Louis-Hébert

« La réhabilitation du pont de Québec est un projet porteur pour notre région, soutenu par le gouvernement canadien, qui mobilise des expertises locales, des institutions clés et des citoyens engagés. La mise sur pied de ce Groupe consultatif reflète notre volonté d'agir avec transparence, rigueur et proximité. C'est une nouvelle étape concrète pour assurer la pérennité de ce lien stratégique entre Québec et Lévis. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« Le pont de Québec, c'est bien plus qu'une infrastructure : c'est un symbole de notre histoire et un lien vital pour les citoyens de Beauport-Limoilou. Je me réjouis de voir notre gouvernement poser des gestes concrets pour sa réhabilitation, avec un groupe consultatif qui reflète la voix de la région. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons assurer sa pérennité pour les générations futures. »

Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou

« Consciente que les attentes sont élevées dans la région de Québec, l'équipe de PJCCI travaille à maintenir un climat de confiance et déploie une démarche participative qui comprend des échanges avec les élus, les parties prenantes, les Premières Nations et la population en marge de son plan de réhabilitation du pont de Québec. Ce groupe consultatif s'inscrit dans cette démarche et appuiera notre organisation dans sa volonté d'assurer une gestion de proximité. »

Sandra Martel, première dirigeante de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

Faits en bref

Le gouvernement du Canada souhaite rappeler le triste souvenir de l'histoire tragique de la construction de ce pont et du legs des nombreux travailleurs qui y ont perdu la vie.

Le gouvernement du Canada reconnaît également que ce pont traverse le territoire ancestral de plusieurs Premières Nations qui ont occupé ces lieux depuis des temps immémoriaux.

Conçu à l'origine comme un pont ferroviaire, le pont de Québec comprend aujourd'hui trois voies routières et une passerelle pour les piétons et les cyclistes. Il reste le plus long pont cantilever jamais construit, s'étendant sur 549 mètres entre les piliers principaux, pour une longueur totale de 987 mètres et une hauteur de 95 mètres.

Le pont de Québec constitue un lien essentiel pour le transport régional, avec un débit moyen annuel de 33 000 véhicules par jour, y compris environ 400 autobus de transport en commun, qui transportent plus de 6 000 passagers quotidiennement.

Il est le seul lien à permettre le transport actif - à pied ou en vélo - entre la ville de Québec et Lévis.

PJCCI est une société d'État qui est indépendante du gouvernement, supervisée par un conseil d'administration et qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

PJCCI a fait le point sur l'avancement de ses activités au pont de Québec lors d'un breffage technique le 10 juin 2025.

