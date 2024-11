QUÉBEC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui que les conditions nécessaires à la rétrocession du pont de Québec au gouvernement fédéral ont été satisfaites. Ainsi, le Canada redevient aujourd'hui le propriétaire de cette infrastructure historique et essentielle pour l'économie du Canada et du Québec.

En mai dernier, le gouvernement du Canada avait annoncé la conclusion d'une entente de principe avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) en vue de rétrocéder la propriété du pont de Québec. L'entente a été concrétisée par la signature, le 12 novembre 2024, d'un acte de cession entre le Canada et le CN.

La rétrocession du pont de Québec permettra au Canada d'assurer la pérennité de cette infrastructure stratégique afin qu'elle puisse continuer à profiter à l'économie du Canada et du Québec, ainsi qu'à toute la population de la grande région de Québec.

La gestion du pont de Québec sera confiée à la société d'État fédérale Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), qui assumera toutes les responsabilités en tant que propriétaire de l'infrastructure et sera responsable de la mise en œuvre du plan de réhabilitation du pont de Québec. Le gouvernement du Canada est confiant que l'expertise et l'expérience acquises par PJCCI au fil des ans en exploitant notamment les ponts Jacques-Cartier et Honoré-Mercier à Montréal lui permettront de mener avec succès ce plan de réhabilitation.

PJCCI travaillera en étroite collaboration avec les deux autres partenaires et utilisateurs du pont de Québec, le CN, qui demeure responsable du corridor ferroviaire, et le gouvernement du Québec, qui demeure responsable du corridor routier et de la piste cyclable. Une entente de collaboration entre ces trois partenaires sera à convenir afin d'optimiser la coordination et assurer la réalisation de l'ensemble des activités sur le pont de Québec.

Le gouvernement du Canada investira plus de 40 millions de dollars par année sur une période de 25 ans dans le programme de réhabilitation. Ce programme s'amorcera par des inspections et différentes études pour poser les bons diagnostics, préparer un plan de réhabilitation détaillé et prioriser les travaux à exécuter. Les travaux toucheront notamment la réparation et le renforcement de l'acier, des piles et des semelles, en plus d'un programme de peinture visant à protéger l'acier contre la corrosion et à améliorer l'apparence générale de la structure du pont.

Pour appuyer PJCCI, le gouvernement du Canada annonce également la mise en place d'un comité aviseur : le Groupe consultatif pour la sauvegarde du pont de Québec. PJCCI aura pour mandat de mettre en place dans les prochaines semaines ce Groupe consultatif pour la sauvegarde du pont de Québec.

Ce comité, composé de gens d'affaires, d'experts et d'autres citoyens intéressés par l'avenir du pont de Québec, servira de plateforme pour exprimer des opinions et formuler des propositions à la PJCCI. Plus de détails suivront sur le processus de soumission et de sélection des candidatures.

Le pont de Québec revêt une grande importance économique, stratégique et patrimoniale. Depuis plus de 100 ans, les gens de la région comptent sur ce pont pour leurs déplacements quotidiens, le tourisme et les échanges commerciaux. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de ce pont comme corridor stratégique pour le transport des marchandises pour les marchés régionaux, nationaux et internationaux et comme un maillon important de la chaîne d'approvisionnement canadienne.

Le gouvernement du Canada souhaite également rappeler le souvenir de l'histoire tragique de la construction de ce pont et du legs des nombreux travailleurs qui y ont perdu la vie. Il reconnaît également que ce pont traverse le territoire ancestral de plusieurs Premières Nations qui ont occupé ces lieux depuis des temps immémoriaux.

« Un pas de plus a été fait pour protéger et assurer la viabilité à long terme du pont de Québec. Je suis très fier d'annoncer aujourd'hui que le gouvernement fédéral devient officiellement le propriétaire de ce joyau patrimonial et architectural de Québec. Au cours des 25 prochaines années, notre gouvernement s'engage à investir plus de 40 millions de dollars annuellement afin d'assurer la durabilité de cette infrastructure essentielle et historique, au plus grand bénéfice de l'économie du Canada et du Québec. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le pont de Québec est une infrastructure critique et majeure pour la région de Québec. En rapatriant ce lien essentiel, on s'assure que le pont puisse continuer de profiter à l'économie de notre pays, mais aussi aux usagers et résidents de la grande région de Québec qui empruntent ce pont pour leurs déplacements quotidiens depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, on redonne le pont aux Québécois! »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le pont de Québec, c'est plus qu'un simple pont. C'est aussi un symbole de fierté pour les gens de Québec. La rétrocession du pont de Québec au gouvernement fédéral permettra d'assurer la pérennité de cette infrastructure et de préserver sa valeur historique, culturelle et économique pour les générations futures. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« Nous nous réjouissons de l'annonce d'aujourd'hui et tenons à remercier le gouvernement du Canada de la confiance qu'il témoigne à l'égard de notre organisation. Notre équipe est enthousiaste à l'idée d'amorcer ce nouveau mandat d'entretien de cet ouvrage emblématique. Par ailleurs, nous savons à quel point cet ouvrage est important pour la population de la grande région de Québec et de tout le Québec, et nous nous engageons à redonner toute la beauté à ce grand ouvrage tout en prolongeant sa durée de vie. »

Sandra Martel, première dirigeante de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

Le pont de Québec a été conçu et construit par la St. Lawrence Bridge Company de Montréal, au Québec. Fabriqué en acier allié au nickel, il s'agissait du plus long pont à portée libre du monde à l'époque de sa construction. Il a été officiellement inauguré par le prince de Galles - le futur roi Édouard VIII - en 1919.

Le pont de Québec s'est écroulé à deux reprises pendant sa construction. En 1907, la tragédie a coûté la vie à 76 ouvriers, dont 33 monteurs de charpentes métalliques de la communauté mohawk de Kahnawá:ke. En 1916, un second écroulement a coûté la vie à 13 autres travailleurs.

Conçu à l'origine comme un pont ferroviaire, le pont de Québec comprend aujourd'hui trois voies routières et une passerelle pour les piétons et les cyclistes. Il reste le plus long pont cantilever jamais construit, s'étendant sur 549 mètres entre les piliers principaux, pour une longueur totale de 987 mètres et une hauteur de 95 mètres.

En 1987, il a été reconnu comme un monument national et international du génie civil par l'American Society of Civil Engineers et la Société canadienne de génie civil. En 1995, il a été déclaré Lieu historique national du Canada .

. Le pont a appartenu au gouvernement du Canada depuis sa construction jusqu'en 1995, date à laquelle il a été transféré à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN).

Le pont de Québec constitue un lien essentiel pour le transport régional, avec un débit moyen annuel de 33 000 véhicules par jour, y compris environ 400 autobus de transport en commun, qui transportent plus de 6 000 passagers quotidiennement.

Il est le seul lien à permettre le transport actif - à pied ou en vélo - entre la ville de Québec et Lévis.

PJCCI est une société d'État qui est indépendante du gouvernement, supervisée par un conseil d'administration et qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

