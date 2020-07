OTTAWA, ON, le 21 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a conclu une autre entente de principe avec l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), le plus grand syndicat de la fonction publique fédérale, le 21 juillet 2020.

L'entente de principe de trois ans s'applique à près de 10 000 employés fédéraux représentés et non représentés du groupe Services techniques (TC). L'entente de principe offrirait des augmentations économiques générales et propres au groupe d'une valeur totale de 6,64 pour cent sur trois ans, dont la plus faible augmentation serait prévue pour la dernière année, soit celle se terminant en juillet 2021, et ce, conformément au contexte économique actuel. De nouvelles dispositions relatives au congé pour les aidants naturels, au congé parental prolongé et au congé pour violence familiale d'un maximum de 10 jours sont également comprises dans cette entente de principe.

Le gouvernement demeure résolu à conclure des conventions collectives avec toutes les unités de négociation pour lesquelles des ententes n'ont pas encore été signées pour cette ronde de négociation, y compris celles représentées par l'AFPC.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu une autre entente avec l'Alliance de la Fonction publique du Canada et nous sommes encouragés par les progrès réalisés dans le cadre de nos négociations. Cette entente de principe démontre une fois de plus la détermination de notre gouvernement à conclure des ententes qui tiennent comptes des réalités économique et fiscale actuelles, qui sont équitables pour les employés et raisonnables pour les Canadiennes et Canadiens. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada

Les faits en bref

Sous réserve de ratification, le gouvernement du Canada a conclu des ententes pour 60 % des fonctionnaires fédéraux lors de cette ronde de négociation.

Le groupe Services techniques comprend diverses catégories d'employés travaillant dans les ministères fédéraux partout au Canada , notamment du personnel de soutien technique et scientifique, des inspecteurs, des techniciens généraux, des dessinateurs, des illustrateurs et des photographes

