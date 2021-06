OTTAWA, ON, le 28 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir un régime moderne de relations de travail pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et il est heureux d'avoir conclu une entente de principe avec la Fédération de la police nationale (FPN) afin d'établir une première convention collective pour les membres et les réservistes de la GRC. Cette entente fait suite aux dispositions législatives adoptées en 2017 qui permettent pour la première fois aux membres réguliers et aux réservistes de se syndiquer et de négocier des conventions collectives.

Cette entente de principe d'une durée de six ans s'applique à plus de 19 000 membres réguliers de la GRC (de grade inférieur à celui d'inspecteur) et réservistes de la GRC.

Le gouvernement demeure engagé à conclure des ententes avec tous les agents négociateurs, qui sont équitables pour les employés et tiennent compte du contexte économique et financier actuel.

Citations

« Si les membres et les réservistes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) votent en faveur de l'entente de principe établie entre le gouvernement du Canada et la Fédération de police nationale, cette convention collective constituera une première dans l'histoire de la GRC. Je désire ici féliciter les diverses parties d'être parvenues à cette entente et leur souhaite du succès dans leur partenariat. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Je suis heureux que le gouvernement du Canada ait conclu la toute première entente de principe pour les membres et les réservistes de la GRC. Si cette entente est ratifiée, le gouvernement aura désormais conclu des ententes visant 95 % des employés au cours de cette ronde de négociations. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada

« C'est une journée mémorable pour la GRC. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration positive avec la FPN dans l'intérêt commun de soutenir nos employés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes au service des Canadiens. »

- Brenda Lucki, commissaire de la GRC

Fait en bref

La GRC fournit des services de police partout au Canada , y compris la plupart des zones rurales du pays, tout le nord du Canada et de nombreuses villes et grands centres urbains.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: James Cudmore, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone: 613-369-9400, Sans frais: 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca