Les usines de textile de Magog jouent un rôle important dans la rationalisation de l'industrie cotonnière au XIXe siècle au Canada.

MAGOG, QC, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - En 1883, Alvin Moore et William Hobbs fondent la Magog Textile and Print Company. Au printemps 1884, l'usine imprime les premières pièces de coton au pays. En réunissant ainsi dans un même complexe industriel les opérations de filature, de tissage, de blanchiment et d'impression, les usines de textile de Magog jouent un rôle important dans la rationalisation de l'industrie cotonnière au XIXe siècle au Canada.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et députée de Brome-Missisquoi, a souligné aujourd'hui l'importance historique nationale des usines de textile de Magog. Une plaque spéciale a été dévoilée durant une cérémonie à l'Espace culturel de Magog. L'annonce a été faite au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault.

En 1889, des difficultés financières chez la Magog Textile and Print Company entraînent la vente du complexe à la Hochelaga Cotton Co. L'année suivante, cette compagnie est intégrée au sein de la Dominion Cotton Mills.

Les travailleurs du textile à Magog prennent part au mouvement ouvrier au cours du XXe siècle afin d'améliorer leurs conditions de travail. Ils forment des syndicats et tiennent plusieurs grèves, participant par exemple à l'importante grève provinciale du domaine de l'industrie textile québécoise de 1937.

Par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le gouvernement du Canada commémore les personnages, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes ainsi que les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de commémoration repose en grande partie sur des nominations publiques. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été faites.

Le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l'entrée gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins, et l'entrée gratuite pour un an pour les nouveaux citoyens canadiens.

« Dès la fin du 19ème siècle, les usines de textile de Magog ont contribué au développement de la communauté, les ouvriers qui y travaillaient ont lutté pour améliorer les conditions de travail et la vie de quartier s'est bâtie tout autour de ces lieux. Pour toutes ces raisons, il est important de reconnaître officiellement aujourd'hui leur apport historique. »

L'honorable Pascale St-Onge,

Ministre des Sports, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Brome-Missisquoi

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a pour mandat de conseiller la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la commémoration des lieux, des personnages et des événements d'importance historique nationale qui ont façonné l'histoire du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale.

Fiche d'information : Les usines de textile de Magog, Magog (Québec)

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

