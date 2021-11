Aujourd'hui, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a participé à une cérémonie de dévoilement d'une plaque reconnaissant l'importance de la découverte de l'insuline comme événement d'importance historique nationale. La cérémonie s'est déroulée en collaboration avec l'Université de Toronto, dans son Centre Myhal de l'innovation en ingénierie et en entrepreuneuriat.

Cette année marque le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline, une étape extraordinaire de la science médicale, qui a sauvé des millions de vies dans le monde entier. Jusqu'au début du XXe siècle, le diabète était une maladie mortelle. Grâce à une équipe canadienne de chercheurs - Frederick Banting, Charles Herbert Best, John J.R. Macleod et James Bertram Collip - un traitement a été découvert en 1921, lorsqu'ils ont réussi à isoler et à purifier l'insuline. À la suite de cette découverte, ils ont traité avec succès des patients diabétiques à l'hôpital général de Toronto, faisant la une des journaux du monde entier.

En 1923, Banting et Macleod ont reçu le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur la découverte de l'insuline, ce qui a stimulé la recherche médicale au Canada. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux quatre chercheurs canadiens - Banting, Macleod, Best et Collip - pour avoir contribué à l'une des plus grandes réalisations du Canada en matière de recherche médicale.

Dans le cadre du Programme national de commémoration historique, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le gouvernement du Canada sur les personnes, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays. Les désignations historiques nationales sont un moyen d'aider les Canadiennes et Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Citation

« Aujourd'hui, nous reconnaissons et honorons l'une des découvertes médicales les plus révolutionnaires du Canada, ainsi que le rôle des chercheurs canadiens qui ont contribué à sauver des millions de vies dans le monde au cours des 100 dernières années. La plaque commémorant la découverte de l'insuline en tant qu'événement historique national reflète l'histoire riche et variée du Canada et donnent l'occasion aux Canadiennes et Canadiens de découvrir notre patrimoine diversifié et de s'en rapprocher. »

Sonia Sidhu

Députée de Brampton-Sud



Les faits en bref

En 1921-1922, dans un laboratoire de l'Université de Toronto , Frederick Banting, Charles Best , John J.R. Macleod et James Collip ont réussi à produire des extraits pancréatiques contenant un agent antidiabétique efficace. Ils l'ont nommé insuline et ont présidé à sa mise au point, sauvant des vies dans le monde entier et révolutionnant le traitement de cette maladie autrefois mortelle qu'est le diabète.

