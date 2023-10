La vie de Le Jeune offre un aperçu du vécu des personnes soumises à l'esclavage plusieurs décennies avant que la Nouvelle-France participe à la traite des esclaves

QUÉBEC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Canada et député de Québec, a dévoilé une plaque de bronze commémorant l'importance historique nationale d'Olivier Le Jeune lors d'une cérémonie spéciale au lieu historique national Cartier-Brébeuf. Le dévoilement a été fait au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Représentation artistique d'Olivier Le Jeune. Le matériel de The Kids Book of Black Canadian History écrit par Rosemary Sadlier et illustré par Wang Qijun, est utilisé avec la permission de Kids Can Press Ltd., Toronto. Illustrations ©Wang Qijun, 2003 (Groupe CNW/Parcs Canada)

Étant la première personne d'ascendance africaine documentée à vivre en permanence dans ce qui est aujourd'hui le Canada, Olivier Le Jeune est un personnage historique d'importance nationale. Dès son enfance, il est soumis à l'esclavage, et transporté de force vers l'Europe puis vers les Amériques, arrivant à Québec au début du XVIIe siècle. Il y apprend le français avec le jésuite Paul Le Jeune et y reçoit le baptême catholique en 1633, ce qui contribue à sa rupture avec son identité africaine.

La vie tragique d'Olivier Le Jeune offre un aperçu du vécu difficile des personnes soumises à l'esclavage plusieurs décennies avant que la Nouvelle-France participe à la traite des esclaves.

Il subsiste très peu d'informations sur Olivier Le Jeune. On présume qu'il serait originaire soit de Madagascar, soit de la côte de Guinée. Il arrive à Québec durant l'occupation anglaise (1629-1632) et vendu à un commis français. Lors de la rétrocession de Québec à la France par l'Angleterre, soit en juillet 1632, Le Jeune est « donné » à Guillaume Couillard de Lespinay. Celui-ci l'envoie auprès du jésuite Paul Le Jeune afin qu'il apprenne les rudiments du catéchisme et qu'il se familiarise avec la langue française. Il reçoit le baptême sous le nom d'Olivier le 14 mai 1633. C'est probablement à partir de ce moment qu'il est connu sous le nom d'Olivier Le Jeune. Il décède le 10 mai 1654.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. Le partage de ces histoires favorise la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

Citations

« Cette plaque commémorative solidifie l'importance historique nationale d'Olivier Le Jeune, dont les expériences en tant que première personne d'ascendance africaine documentée à vivre sur le territoire qui allait devenir le Canada illustrent les luttes des Canadiens noirs. Les histoires comme celle-ci, nous permet de réfléchir sur notre passé et sur la façon de bâtir une société plus juste et inclusive pour les générations actuelles et futures. »

L'Honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Canada et député de Québec

« Olivier Le Jeune incarne beaucoup de choses. Il est certes la première personne à être asservie au Canada, mais il est aussi le premier Africain à y vivre de manière permanente. Il nous permet de comprendre la pluralité de notre passé et ce, depuis les débuts de la colonie française. »

Aly Ndiaye (alias Webster)

Artiste hip-hop, activiste et conférencier

A proposé la candidature d'Olivier Le Jeune à la désignation comme personnage d'importance historique nationale

« Partager l'histoire d'Olivier Le Jeune, c'est reconnaître le premier esclave africain (pour lequel nous avons un nom), et cela souligne la réalité selon laquelle l'esclavage a existé sur les terres que nous appelons aujourd'hui le Canada depuis près de 200 ans. Nous honorons Olivier Le Jeune car il représente une partie douloureuse de notre passé alors que nous travaillons pour une plus grande inclusion et équité pour tous. »

Rosemary Sadlier

Auteure sur l'histoire des Noirs, éducatrice et ancienne présidente de l'Ontario Black History Society

A proposé la candidature d'Olivier Le Jeune à la désignation comme personnage d'importance historique nationale

Faits en bref

La plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) d'Olivier Le Jeune sera installée au lieu historique national Cartier-Brébeuf.

(CLMHC) d'Olivier Le Jeune sera installée au lieu historique national Cartier-Brébeuf. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada .

(CLMHC) conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . À ce jour, sur la base des recommandations de la CLMHC, le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 240 lieux, événements et personnes comme ayant une importance historique nationale. Chacune de ces désignations apporte sa propre histoire unique à la grande histoire du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité.

